»Kaffe? Basser? Vi har masser af dem.«

Det er torsdag morgen. B.T.s udsendte står i baglokalet til butikken Coop 365 på Nørrebro i København. For få dage siden hed den Fakta. Kvinden, der venligt byder på basser, har netop bedt os vente med at filme, til hun har fyldt den forsinkede leverance af frugt og grønt op. Butikken skal stå knivskarpt. Det er nu, det gælder.

I stedet for at gå om bord i basserne genoptager vi samtalen med salgsdirektøren, Allan, og butikschefen, Mikael, der står klar til at vise Coops nye slagnummer frem.

Det her er en forsmag på den åbning, der fredag sker i 13 butikker rundt om i landet med slagtilbud, balloner, rød løber og gimmicks.

Coop 365. Vis mere Coop 365.

Og det er tydeligt, at der ikke 'bare' er tale om en butiksåbning.

Efter flere års store problemer med at få danskerne til at handle i Fakta er det her Coops helt store sats.

Drømmen er at kapre en solid andel af de hundreder af tusinder af danskere, som i dag måske har tendens til at gå i Netto, Rema 1000, Lidl eller Aldi.

Og hvordan vil de så bære sig ad med det?

Den første del af svaret på det spørgsmål åbenbarer sig ved indgangen til butikken.

Coops karakteristiske røde farve er udskiftet med grøn, og skiltet med navnet Fakta er forkastet og flået ned fra facaden, der nu i stedet prydes af navnet Coop 365.

Den næste del af svaret er tydeligt, da dørene til Coops nye satsning går op.

De grønne farver går igen på alt fra tv-skærme og hylder til lamperne i loftet. Skilte og facader har fået en overhaling og ligner en form for træplader. Fakta-indtrykket er udvisket.

Coop 365. Vis mere Coop 365.

Væk er de smalle og snoede gange af overfyldte, rodede kvartpaller af varer, der signalerer discount i yderste potens.

Ind er kommet en indretning med så brede gange, at der er plads til barne- og indkøbsvogne uden at genere de andre kunder.

Coop 365 lugter faktisk mere af supermarked end discount og ligner da også i højere grad Brugsen eller Kvickly end Fakta i klassisk forstand.

Det er ikke kun på overfladen, Coops nye butikker er anderledes.

Allerede under samtalen i baglokalet bladrer salgsdirektøren begejstret gennem en brochure, Coop netop har sendt ud til alle i lokalområdet for at fortælle, at der er kommet en ny supermarkeds-spiller til byen.

På side fire og fem stopper han op med et smil og peger.

Her slår Coop 365 på tromme for lave priser – blandt andet med et lille pristjek, hvor Coop 365 på en række varer tilsyneladende er billigere end Netto og Rema 1000.

Inde i butikken kan de nye priser først og fremmest ses ved, at selve prisen på skiltene er blevet pustet gevaldigt op i størrelse og nu er så store grafisk, så selv de mest svagtseende kan følge med.

»Vi vil vise, at prisen har betydning. Hele pris-setuppet i Coop 365 er, så vi matcher markedet,« lyder det blandt andet fra butikschefen, Mikael Aagard.

Mikael Aagard, butikschef. Vis mere Mikael Aagard, butikschef.

Også varesortimentet er anderledes. Der er færre klassiske mærkevarer og flere af Coops egne mærker.

Vareudvalget er udvidet kraftigt. De lokale købmænd, der driver de nye Coop 365, har mulighed for at have 3.000 varer på hylderne i stedet for et sortiment på omkring 2.000, som det var tilfældet i Fakta.

Og så er der langt mere fokus på færdiglavet mad, som har fået sin helt egen kølemontre.

Spørgsmålet er så nu, om den nye satsning er nok?

Hos Coop gør man klar til at følge salgstal og tendenser tæt de kommende måneder. Er det en succes, er Coop 365 med stor sandsynlighed kommet for at blive.

Bliver det en fiasko, fortsætter Coops årelange kamp for at spille en seriøs rolle på det danske discountmarked.