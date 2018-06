Start med at gå fem til ti kilometer i dit nærområde, og husk creme, reservesokker og en nål, lyder det fra eventyreren Erik B. Jørgensen.

København. At vandre er i princippet bare at sætte den ene fod foran den anden. Og så alligevel.

Hvis du vil i gang med at vandre, er der en række forberedelser, du bør gøre dig.

Først og fremmest skal du lægge blødt ud, inden du kaster dig ud i den store Alaska-ekspedition eller Grønlands-eventyret.

- Lad være med at gøre ambitionerne for store, for så kommer du hjem og tænker, at det var alt for hårdt, og du fik vabler, og så forsvinder lysten, siger Erik B. Jørgensen.

Han er tidligere jægersoldat og har været medlem af Siriuspatruljen, og så har han gennemført en lang række ekspeditioner i blandt andet Nordsverige, Finland, Alaska og Grønland.

Erik B. Jørgensen anbefaler nybegyndere at lægge ud med vandreture på fem til ti kilometer.

Find en naturskøn vandrerute i dit nærområde, og mærk, hvordan din form er, og hvor langt du cirka går i timen. Og ikke mindst om lysten er der.

Erik B. Jørgensen elsker personligt at vandre, fordi det giver ham ro at være i naturen.

- Det betyder ikke, at man absolut skal gå og dufte til blomsterne og føle zen med jord, ild og vand. Jeg hører også tit musik eller podcasts, når jeg går. Men jeg kobler af, og jeg synes, det er fedt at opleve årstiderne skifte og møde dyrene i deres rette element, siger han.

Har du et mål om at tage på en længere vandreferie på et tidspunkt, er det en god idé at træne at gå med rygsæk, når du går kortere ture, siger medlem af styrelsen i Dansk Vandrelaug Erik Olsen.

- Det handler om at mærke, hvor meget dine ben og skuldre og din ryg kan holde til, og du fornemmer også, om rygsækken sidder rigtigt, siger han.

Hvis du ikke har vandret før, er der ingen grund til købe dig fattig i grej, siger Erik B. Jørgensen.

Gå i et par sko, som du ved, sidder godt. Til kortere ture kan du sagtens gå i løbesko.

Senere hen kan du beslutte, om du vil investere i vandresko eller -støvler, som kan være godt at have, hvis du skal gå længere ture, som tager fire-fem dage.

Lige meget hvor langt du går, er det vigtigt at have et par gode sokker på, som har været brugt nogle gange. Hold dig fra sokker i syntetisk stof.

Skal du købe nyt, ville Erik B. Jørgensen personligt købe uldsokker med forstærkning på hæl og tæer.

Han og Erik Olsen anbefaler begge at have to par sokker på. En tynd sok inderst og en tykkere sok yderst. Det kan forebygge vabler.

Og det er en god idé at have reservesokker med.

Husk også masser af vand og lidt mad. Når Erik B. Jørgensen vandrer, går han typisk i en time og holder så ti minutters pause, hvor han får en snack.

Og så skal du beslutte dig for, om du vil gå alene eller sammen med andre.

Erik Olsen fra Dansk Vandrelaug anbefaler nybegyndere at gå sammen med andre, fordi det er hyggeligt, det giver tryghed, og man kan lære af mere rutinerede vandrere.

Men han synes også, der er noget særligt ved at gå alene.

- Når man går alene, bliver ens sanser skruet op på et meget højt niveau, hvor man lugter, lytter og ser meget mere intenst. Man kan næsten blive helt høj af det, siger han.

Fakta: Med på den korte vandretur

- Masser af vand og en snack. For eksempel en rugbrødsmad, en energibar eller chokolade.

- Solcreme eller en regnjakke afhængig af årstiden.

- En nål eller en lille kanyle, som du kan dræne vabler med. Plaster eller sportstape til at sætte over.

- Creme til inderlår eller baller, hvis de har tendens til at gnide mod hinanden.

- Ekstra sokker.

- Vandrestav.

Kilder: Erik B. Jørgensen, Erik Olsen.

/ritzau fokus/