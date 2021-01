Duften af penge fik i efteråret danske husejere til at løbe storm på en ny klimapulje til at skifte olie- og gasfyr ud med klimavenlige varmepumper.

Tilskuddet til at erstatte det gamle, svinende oliefyr med en moderne varmepumpe ligger på cirka 26.000-33.000 for et parcelhus alt efter størrelse.

Og det klækkelige tilskud betød, at klimapuljen var tømt, blot fire dage efter den blev åbnet 15. oktober, skriver Altinget.dk

Det fremgår af en evaluering fra Energistyrelsen.

Oliefyr. Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere Oliefyr. Foto: BENT MIDSTRUP

I alt modtog Energistyrelsen 19.336 ansøgninger, men puljen var tømt efter de første 5.420 ansøgninger var imødekommet.

Tilskudsordningen skulle sætte ekstra fart på udskiftningen af oliefyr og opsætning af varmepumper.

Men klimapuljen har stik imod hensigten haft den modsatte effekt, fortæller Søren Bülow, der er direktør i Dansk Køl og Varme, der er brancheforening for autoriserede køle- og varmepumpefirmaer i Danmark, til Altinget.

Det almindelig salg af varmepumper er nemlig gået stort set i stå, fordi boligejerne nu venter på, om de kan få tilskud, når der til foråret bliver åbnet for en ny ansøgningsrunde.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen

Omkring 80.000 danske husstande skønnes at have et aktivt oliefyr, og stormløbet på efterårets pulje kan betyde, at tilskuddet bliver justeret – måske ned – når der åbnes for nye ansøgninger til foråret, skriver klima- og energiminister Dan Jørgensen til Altinget.dk

»Vi har aftalt, at puljerne løbende skal evalueres for at se på, om puljedesignet har uhensigtsmæssige bivirkninger, og så vi kan justere efter behov.«

»Jeg er sammen med forligskredsen bag bygningspuljen ved at drøfte, om vi skal finjustere puljen, inden vi igangsætter næste ansøgningsrunde. Justeringer i tilskudssatsen kan også komme på tale.«

Energistyrelsen skriver på sin hjemmeside, at der er 675 millioner kroner i forårets pulje. Der åbnes for ansøgninger i første kvartal i år.