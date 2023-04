Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det står skidt til med konkurrenceevnen hos Danish Crown.

Ifølge Finans går det nemlig ikke så godt for den danske kødgigant.

Faktisk er konkurrenceevnen hos slagterikoncernen dårligere end nogensinde før, og efter første halvdel af regnskabsåret er præstationen »historisk svag,« skriver erhvervsmediet.

Finans har foretaget beregninger, som bygger på data for de seneste seks måneders afregningspriser for svinekød fra slagteriselskaberne i Danmark, Tyskland, Holland, Frankrig og Spanien. Danish Crown måler sin konkurrenceevne mod et vægtet gennemsnit af konkurrenterne fra disse lande.

ARKIVFOTO 2012 fra Danish Crown i Ringsted- - Slagterigiganten Danish Crown gør i dag mandag d. 29. maj 2017 status halvvejs i regnskabsåret, når de præsenterer halvårsregnskab for regnskabsåret 2016/2017.. (Foto: LISELOTTE SABROE/Scanpix 2017) Foto: LISELOTTE SABROE Vis mere ARKIVFOTO 2012 fra Danish Crown i Ringsted- - Slagterigiganten Danish Crown gør i dag mandag d. 29. maj 2017 status halvvejs i regnskabsåret, når de præsenterer halvårsregnskab for regnskabsåret 2016/2017.. (Foto: LISELOTTE SABROE/Scanpix 2017) Foto: LISELOTTE SABROE

Det seneste halve år har Danish Crown tjent 1,67 kroner mindre per kilo svinekød end gennemsnittet fra konkurrenterne fra lande som Tyskland, Holland, Frankrig og Spanien.

Formanden for Landsforeningen af Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, er dybt bekymret over udviklingen.

»Man må nok acceptere, at der kan forekomme et vist efterslæb i en periode, men det, vi er vidne til aktuelt, er helt ekstremt og fuldstændig uhørt. Jeg er forundret over, at Danish Crown overhovedet er i stand til at sælge vores svinekød så ringe. Det er en katastrofe for os, da hele branchen er fuldstændig afhængig af Danish Crown,« siger han til Finans.

Det er ifølge administrerende direktør i Danish Crown, Jais Valeur, et voldsomt fald i eksporten af svinekød til resten af Europa, der har svækket selskabets konkurrenceevne.