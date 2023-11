På hans CV står der kok, faglærer, brødmand og kogebogsforfatter, og Simon Clemens er da også meget passioneret, når det kommer til mad - og menneskerne, der laver det.

Derfor blev det også umuligt for ham at sidde reklamer fra to madmastodonter overhørig. Han røg til tasterne og skrev et debatindlæg, der er bragt i Politiken.

»Min mor ville have sagt det meget rammende, det er uartigt,« uddyber kokken til B.T.

Hans opsang er rettet mod de to gigantiske virksomheder McDonald’s og 7-Eleven, som han mener, i deres markedsføring træder på en fagbranche, de selv lukrerer på.

»Det provokerer mig, når jeg på min tur fra Vejle til Aarhus, hvor jeg arbejder, ser et kæmpe kampagnebanner, hvor der står noget ala ‘hvis du er træt af at vente en halv time på din mad, skal du købe hos os,« siger Simon Clemens om en stor kampgane fra 7-Eleven i Aarhus centrum. Han fortsætter:

»Og det provokerer mig, fordi jeg som faglærer ofte lige er kommet fra en masse unge mennesker, der har knoklet rigtig hårdt for at få en uddannelse indenfor et fag, de er stolte af.«

I første omgang havde kokken tænkt sig at lade det fare. Ignorere det store banner. Det kunne han bare ikke længere, da han på en tur i biografen med familien så McDonald’s reklame om baristaer.

I reklamen leverer en barista både en meget lille cafe latte og et insisterende nik mod et drikkepengeglas.

»I løbet af de her 25 til 30 sekunder får de vist, at man i hvert fald ikke skal drikke kaffen hjemme, hvilket jo er fair nok, men derudover siger de jo også, at man i hvert fald heller ikke skal købe den hos en barista, som ellers er en kaffekunstner, der ved noget om produktet.«

I biografen måtte Simon Clemens søn, datter og kone finde sig i, at far ikke kunne holde mund længere.

»De gav mig jo ret, og de ved også godt, hvordan jeg har det med de her reklamer, men de prøvede samtidig også at få mig til at tie stille.«

Clemens, der underviser på kokkeskole, fortæller, at han ikke som sådan er bitter, men i det øjeblik, blev det for meget. Der blev han harm, og derfor skrev han et debatindlæg.

Mener du, kampagnen er hård ved den gastronomiske branche?

»Det er lidt som at sammenligne en fiskehandler og en skohandler. Ikke noget dårligt om dem, det er klart, de har en forretning, som kører skidegodt,« siger han.

»Man glemmer bare det, der er ved et fag. At det ikke kun er mad og drikke, du får. Det er en helhedsoplevelse. Der skal også være plads til eksempelvis drive in, der er bare ikke nogen grund til at ophøje sig selv og nedgøre andre. Det er der, den går galt for mig, for der skal være plads til os alle sammen.«

Desuden er det ikke kun selve tonen i reklamerne, Simon Clemens undrer sig over. Han siger, at giganterne går efter en branche, hvis udvikling og innovation, de bygger elementer af deres forretninger på.

Erkender problem med kampagne

Hos 7-Eleven erkender de, at den kampagne, de har lavet, kunne være bedre.

»I 7-Eleven var vores formål med kampagnen at sætte fokus på, at der er muligt at få god mad og kaffe hurtigt med på farten. Vi erkender dog, at den rammer skævt og ikke repræsenterer de inkluderende værdier, 7-Eleven står for,« lyder det i et skriftligt svar.

De skriver, de i fremtiden hilser et samarbejde med de dygtige talenter i den danske gastronomiverden velkommen, ligesom de allerede er i gang med en ny, bedre kampagne. Et arbejde, Simon Clemens debat har sat skub i.

Hos McDonald’s mener man, at kommunikationen i reklamen gør det den skal.

»Med vores reklame for McCafé forsøger vi med humor som greb, netop at vise, hvordan McCafé differentierer sig. Med sjove situationer, som skaber genkendelighed hos seerne, illustrerer vi, hvad det er for behov, vi kan løse,« lyder det indledningsvist i et skriftligt svar.

»Vi kritiserer hverken almindelige caféer eller baristaer, da vi netop mener, der er plads og publikum til både McCafé og andre aktører – store som små. Desuden peger vi i reklamen på intet tidspunkt på konkrete konkurrenter, eller anfægter kvaliteten hos andre aktører.«

Fra McDonald's side sætter man dog spørgsmålstegn ved, om der er skyttegravskrig mellem gastronomer og madstodonter, som Simon Clemens skriver i sit debatindlæg.

I samme indlæg skriver han, at den gastronomiske branche til sammenligning med McDonald's og 7-Elevens reklamer netop ikke står bag overskrifter om eksempelvis 'underbetalte medarbejdere' og 'kaffe lavet af maskiner.'

Til det svarer McDonald's:

»Vores kaffe laves af trænede baristaer, der ligesom på mange andre kaffedestinationer som kaffebarer og caféer gør sig umage for at servere god kaffe.«

Simon Clemens undestreger overfor B.T., at han ikke tager et opgør med McDonald's eller 7-Eleven eller deres produkter, kun om deres reklamefremstød.

Faglærens ønske for fremtiden er, at man får større respekt for hinanden indbyrdes, og at der vil ligge større overvejelser bag, inden man laver kampagner, der kan ramme andre.