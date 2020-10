Det er langt fra tilfældigt, hvad der ryger i gryderne, når 28-årige Lærke Thomasen står og laver mad i køkkenet i Nørresundby og skal give maden det sidste pift.

Hun elsker at lave mad og har derfor smagt sig vej gennem supermarkedernes enorme udvalg af krydderier for finde ud af, hvad der giver bedst smag. En proces, der over tid har ført hende frem til en erkendelse, som sparer hende en del penge.

»Jeg køber næsten kun de billigste krydderier til 5,50 eller 6 kroner pakken, for jeg kan virkelig ikke smage forskel fra de dyreste til de billigste. Det er kun koriander og karry, jeg køber i de dyre versioner,« forklarer Lærke Thomasen:

»Det er fuldstændig vanvittigt, hvad man skal betale for de dyre varianter af krydderier. Det er så forkert. Man betaler simpelthen for et mærke.«

Lærke har fundet ud af, at hun lige så godt kan spare penge og købe de billigste krydderier. Foto: Privat Vis mere Lærke har fundet ud af, at hun lige så godt kan spare penge og købe de billigste krydderier. Foto: Privat

De seneste år har supermarkedernes hylder med krydderier i stigende grad ændret karakter.

Supermarkedernes egne mærker af krydderier – som i mange tilfælde er helt op mod 10 gange billigere end det samme krydderi i et dyrt mærke – fylder stadig mere på hylderne.

Spørgsmålet er så: Smager de billigste krydderier så også mellem 5, 10 eller 15 gange dårligere end de dyreste?

Mandag eftermiddag møder B.T. op i Nordhavn for at få et svar på det spørgsmål.

Rune Kromann knuser peberkornene inden han smager på dem. Vis mere Rune Kromann knuser peberkornene inden han smager på dem.

Her står Rune Kromann, der er uddannet akademisk gastronom, og som har 26 år som kok på bagen, klar til at blindsmage en lang række krydderier.

B.T. har medbragt fem varianter af peber, oregano og timian i forskellige prisklasser fra dagligvarebutikker for at få en indikation af, hvor stor sammenhængen egentlig er mellem smag og pris.

For priserne varierer voldsomt. Tag oregano som et godt eksempel. Den dyreste oregano-variant, B.T. har medbragt, koster 3.685 kroner kiloet, mens den billigste koster 183,2 kroner kiloet.

Når det gælder timian, koster den billigste 165 kroner kiloet, mens den dyreste koster 2.165, og i feltet af peber-varianter går spændet fra 89,5 kroner kiloet til 775.

Smagsmæssigt er det yderst blandet fornøjelse, Rune Kromann kommer igennem denne mandag eftermiddag.

Den erfarne kok er i flere tilfælde forbløffet over det, han smager.

I testen af timian er taberen eksempelvis så ringe, at den får én sølle stjerne, selv om det er en af testens klart dyreste produkter og er mere end syv gange dyrere end vinderen.

TEST AF PEBERKORN

»Det er at tage pis på folk. Det giver ikke mening, at noget så relativt ringe koster så meget,« lyder dommen.

Helt generelt er der flere eksempler på, at de høje priser ikke kan retfærdiggøres. Efter Rune Kroman har været igennem 15 forskellige pakker med krydderier, lyder opsummeringen:

»Pris og kvalitet hænger ikke sammen. Man skal vælge ud fra sine erfaringer og ikke ud fra, at man tror, at det dyreste produkt også er det bedste. Mange vil have svært ved at smage forskel på mange af de her produkter, men de vil kunne mærke forskellen på prisen,« siger Rune Kromann.

TEST AF OREGANO

En af de store skuffelser for ham under testen er et af Coops absolutte top-brands i form af Änglamark.

I testen af timian får Änglamark sølle én stjerne.

»Det er jeg ikke imponeret over. Det er ikke pengene værd. Det kan godt være, der spiller parametre ind som bæredygtighed og økologi, som de bruger til at forsvare prisen, men selve varen sat over for prisen er en ommer,« siger Rune Kromann.

TEST AF TIMIAN

I Coop har man meget svært ved at forstå, at timian-produktet får tæv.

»Vi er forbavsede over resultatet. Hverken vi eller vores leverandør har tidligere modtaget reklamationer, spørgsmål eller anmærkninger på produktet,« siger Jens Juul, informationsdirektør i Coop:

»Vi oplever, at produktet stemmer overens med, hvad vores forbrugere efterspørger.«

»Og vi har et stærkt stigende salg af netop dette produkt.«