En veloplagt Thomas Alcayaga stiller sig op for enden af B.T.s redaktion torsdag eftermiddag og gør klar til at smage på en masse mad. Thomas Alcayaga er kok og madblogger og har indvilget i at smage på supermarkedernes nyeste pengemaskine:

Luksusvarer som en frostpizza til 100 kroner, popcorn med en kilopris som oksemørbrad og færdigretter til restaurantpris.

Spørgsmålet er: 'Bliver du lænset?'

Kort efter ankomst tager vi ’Oles Pizza’ fra Coop ud af ovnen. Det er en frostpizza med lufttørret gris til en pris på 100 kroner.

»Det ligner noget, et barn har lavet. Hvis jeg kom hjem fra en pizzasmed med den her, ville jeg tænke, han havde haft travlt,« siger Thomas Alcayaga.

Han tager en bid og smager eftertænksomt:

»Det er egentlig en rigtig fin pizza. Den burde koste 50-60 kroner. Det er tre gange så meget som andre frysepizzaer, og den er tre gange så god.«

Den koster 100 kroner, får han besked på.

Thomas Alcayaga smager på luksusvarer fra supermarkedet. Foto: Jon Wichi Vis mere Thomas Alcayaga smager på luksusvarer fra supermarkedet. Foto: Jon Wichi

»Den er ikke 100 kroner værd.«

Næste levende billede er Torres-chips med olivenolie til 35 kroner for 150 gram.

Thomas Alcayaga smager og rammer så plet: »De koster mellem 30-35 kroner,« vurderer han.

Eneste anke er, at de smager for lidt af salt og olivenolie.

Nu bliver en lille tallerken med popcorn med havsalt fra Simple Range skubbet ind på bordet.

Der er tale om seriøs prisbasker. 12 kroner for 16 gram.

Det er en kilopris på 750 kroner - det samme som oksemørbrad.

»Jeg synes, det er at tage folk i røven,« siger Thomas Alcayaga:

»Hvis jeg lukker øjnene, kan jeg ikke kende forskel på dem til to kroner og dem her.«

Vi går hurtigt videre.

Thomas Alcayaga smager på veganske skumfiduser og er ikke imponeret: »Jeg ved ikke, hvorfor man skulle købe det.«

Positiv er han til gengæld, da han smager Føtex' Princip-chips med pestosmag: 28,95 for 100 gram.

Thomas Alcayaga synes, at Princips chips med pestosmag er kvalitet for pengene Foto: Jon Wichi Vis mere Thomas Alcayaga synes, at Princips chips med pestosmag er kvalitet for pengene Foto: Jon Wichi

»Det er en fornuftig pris. Dem kunne jeg godt finde på at købe.«

Så er det popcorn med ostesmag.

En lille, gennemsigtig pose med 70 gram popcorn for 37 kroner.

»Det er det samme, som hvis du tog bundsmulder fra en pose ostepops og hældte ud over en billig pose popcorn. De er alt for dyre, hvis ikke man skal føle sig snydt,« siger han.

Hvad med en gang luksusmayo fra Princip? Det kommer i et glas, og kiloprisen er dobbelt så høj som Graasten og K.

Det ser da luksuriøst ud?

»Den har en overvægt af syre. Prisen ville være ok, hvis bare de bare havde smagt den til. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal bruge den til,« siger Thomas Alcayaga.

Og så er vi fremme ved det helt store slagnummer:

Færdigretter til en pris, du stort set ville betale for samme ret på en restaurant.

Det bedste først: Boller i karry fra Meyers Køkken. 1.000 gram for 115 kroner.

»Det smager rigtig godt,« siger Thomas Alcayaga, men:

»Det er for dyrt. Der står, at der er til tre-fire mennesker, men det er der ikke. Så når man tænker på, der skal laves ris ved siden af, så er det for dyrt. Men det er et godt produkt.«

På andenpladsen af de tre færdigretter: Gullasch fra Wooden Spoon på glas.

139 kroner for 730 gram.

»Det her går galt i byen, fordi alt kødet er kogt ud. Jeg ville aldrig købe det. Kvalitetsmæssigt er det ikke meget værd. Smagen er udmærket, men du betaler for den gode samvittighed her.«

Til sidst falder hammeren lidt tungere.

Det er bolognesesovs fra Gris Lam & Co. 715 gram for 125 kroner.

»Det har konsistens som babymos. Det er for dyrt for noget, der er så simpelt og let af lave selv. Skal man købe noget, skal det være bedre end det, man selv kan lave. Det er det her ikke. Pris og kvalitet hænger slet ikke sammen.«

Generelt er Thomas Alcayaga ikke ligefrem imponeret over supermarkedernes luksushylde.

»Der var desværre ikke rigtigt nogen positive overraskelser. I værste fald skuffer det, i bedste er det som forventet. Og jeg er stadigvæk rystet over, at man kan tage 12 kroner for 16 gram popcorn. Det er helt åndssvagt.«