Hvis Danmark skal være CO2-neutral i 2050, skal der sættes turbo på den grønne omstilling. Ikke mindst når det gælder transport.

Og her har du faktisk mulighed for både at gøre noget godt for klimaet og din egen pengepung.

Flere banker tilbyder nemlig såkaldte grønne billån med lave renter og omkostninger sammenlignet med deres lån til sorte benzin- og dieselbiler.

På et typisk lån til en ny eller nyere brugt bil vil du kunne spare over 22.000 kroner i låneomkostninger, hvis du vælger at låne til en elbil eller plugin-hybridbil frem for til en konventionel bil.

Undersøg flere bankers og bilforhandleres lånetilbud, før du vælger billån. Sådan lyder rådet fra Ilyas Dogru, forbrugerøkonom i FDM. Foto: Emil Helms

Det viser beregninger, som bankportalen Mybanker har foretaget for B.T.

»De grønne billån er ganske attraktive for forbrugerne. Det er nogle rigtig gode tilbud,« siger Ans Khawaja, kommerciel direktør i Mybanker.

»Samfundet går i retning af at blive mere grønt og bæredygtigt. Der er en efterspørgsel efter grønne løsninger hos forbrugerne, og den forsøger bankerne at imødekomme med de her grønne lån.«

For eksempel er det hele 23.214 kroner billigere at låne 240.000 kroner til en elbil eller pluginhybrid-bil hos Nykredit Bank end at låne det samme beløb til en benzin- eller dieselbil i samme bank.

Ans Kwawaja, kommerciel direktør i Mybanker. Foto: Pressefoto

Her slipper man med en rente på 1,0 procent, hvis man låner til en grøn bil, mens renten er næsten tre gange så høj – 2,95 procent – hvis man i samme bank vil låne til en sort bil.

Umiddelbart lyder det som en skidt forretning for banken, hvis kunderne vælger grønt, men sådan hænger det ikke nødvendigvis sammen, forklarer Ans Khawaja.

Det er nemlig typisk investorerne bag lånene – og ikke banken selv – der accepterer at få et lavere afkast.

»Nogle banker vælger måske også at have en mindre fortjeneste på de grønne lån, fordi det er en måde for banken at markedsføre sig på og vise, at man følger med tiden,« siger Ans Khawaja.

Tre eksempler på grønne billån Køb af bil til 300.000 kroner med 60.000 kroner i udbetaling. 1) Nykredit, BoligBank 360-kunde (kunde, der har samlet sine boliglån i banken) Almindeligt billån: Rente: 2,95 procent

Lån til elbil eller plugin-hybrid: Rente 1,00 procent

Samtidig sparer man 2.950 kroner i oprettelsesomkostninger på lån til en grøn bil.

Besparelse på lån til grøn bil sammenlignet med lån til konventionel bil i lånets løbetid på otte år: 23.214 kroner (før skat) 2) Arbejdernes Landsbank Almindeligt billån: Rente: 2,95 procent

Lån til elbil eller plugin-hybrid: Rente 1,25 procent

Hertil kommer etableringsgebyr plus udgifter til bankens pant i bilen. Det gælder både grønne og sorte biler.

Besparelse på lån til grøn bil sammenlignet med lån til konventionel bil i lånets løbetid på otte år: 24.424 kroner (før skat) 3) Nordea Almindeligt billån: Rente: 3,55 procent

Lån til elbil eller plugin-hybrid: Rente 1,45 procent (grønne obligationer).

Hertil kommer etableringsgebyr plus udgifter til bankens pant i bilen. Det gælder både grønne og sorte biler.

Besparelse på lån til grøn bil sammenlignet med lån til konventionel bil i lånets løbetid på otte år: 22.338 kroner (før skat) Kilde: Mybanker for B.T.

Han tilføjer, at hvis man står over for at skulle låne til en ny bil, er det også en god anledning til at undersøge, om man har den rette bank, eller om man kan få det bedre og billigere hos en anden.

Samme opfordring lyder fra Ilyas Dogru, forbrugerøkonom i FDM.

»Bare fordi din bank har et grønt billån, er det ikke nødvendigvis det billigste på markedet. Man bør indhente tilbud hos andre banker og også hos bilforhandlerne. Det kan sagtens være, at de kan gøre det billigere end din faste bank,« siger han.

Selvom bankernes grønne billån er fordelagtige sammenlignet med et traditionelt billån, kan der være endnu billigere måder at finansiere den nye bil på.

Hvis man har friværdi i sin ejerbolig, kan det i mange tilfælde være den billigste løsning at optage et tillægslån i huset eller lejligheden.

Navnlig hvis din bolig er steget i værdi siden købstidspunktet eller seneste vurdering.

Så kan du i nemlig i forbindelse med optagelsen af et tillægslån til en ny bil bede din bank om at få genberegnet bidragssatserne på dine realkreditlån – det løbende gebyr, du betaler på realkreditlån – og spare tusindvis af kroner på bidragssatserne.

Optager du eksempelvis et tiårigt fastforrentet realkreditlån med afdrag på 100.000 kroner, kan du under visse forudsætninger spare så meget på bidragssatserne, at du reelt set kun betaler 80.000-81.000 kroner tilbage af de 100.000 kroner, du har lånt.

Den lånefinte kan du læse meget mere om her.

Før man køber en elbil, skal man selvsagt også gøre op med sig selv, om en elbil kan dække ens kørselsbehov, pointerer Ans Khawaja.