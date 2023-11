»Det er til at gå amok over.«

Så klart udtrykte SPAR-købmand Morten Andersen sin frustration, da han gentagne gange oplevede folk stjæle og sætte tilbudsmærker på dyrere varer.

Han lavede derfor et opslag på Facebook, hvor han bad folk om at stoppe, og nu er reaktionerne væltet ind.

»Det har faktisk været ret overvældende,« lyder det fra Morten Andersen her knap to uger efter, han stod frem.

Købmanden har fået massevis af opbakning fra lokalsamfundet, men også fra andre, mere uventede kanter.

For der er også tidligere kollegaer, der har henvendt sig, ligesom der er andre købmand fra flere steder i landet, der har kontaktet den fynske Købmand, som har butik i byen Vissenbjerg.

Morten Andersen har både fået støtte, tilkendegivelse om at andre oplever det samme, og så har han fået gode råd til at komme problemet til livs.

»Det er rørende, at der er så mange, der viser deres støtte,« siger han.

Der er kunder, der vil gå vagt i butikken, ligesom der også er nogle, der har talt Morten Andersens sag ude i det lille lokalsamfund.

For det der i første omgang fik Morten Andersen til at råbe op, var rygter om, at lokale havde blæret sig med snyderiet med tilbudsmærkerne på den lokale beværtning.

»Nu er der så kunder, der har rejst sig op på samme beværtning og sagt, at de mener, man ikke vil finde sig i, at der er nogen, der stjæler på den her måde,« siger Morten Andersen.

Købmanden tilføjer dog, at selvom der har været mange reaktioner, er der en særlig henvendelse, der lader vente på sig.

Han efterlyste nemlig dem, der havde blæret sig med at have snydt, så de sammen kunne løse sagen i al mindelighed, men vedkommende har altså ikke henvendt sig.

»Jeg havde håbet på, at de ville komme, men jeg havde ikke regnet med det,« siger Morten Andersen.

For nylig kunne B.T. berette, at der også er andre købmænd, der forsøger sig med at råbe de langfingrede kunder op.

I forbindelse med halloween havde en Rema1000-ansat på amager nemlig hængt et skelet op med teksten 'han stjal, tør du?'

Claus Bøgelund Nielsen, der er vicedirektør i De Samvirkende Købmænd, morede sig over den opfindsomme metode til at udbedre problemet, men understregede i samme ombæring, at tyveri er et omsiggribende problem i detailhandlen.

»Der er tale om rigtig mange penge, men det præcise tal kan man ikke gøre op. Om det er en milliard eller to milliarder kroner om året for de danske supermarkeder, ved man altså ikke præcist,« sagde Claus Bøgelund Nielsen.