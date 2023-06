21 partier af forskellige slikprodukter, herunder Matador Mix, Click Mix og Stjerne Mix, blev 8. maj tilbagekaldt af slikproducenten Haribo på grund af risiko for små metalpartikler i emballagen.

Et sted i forsyningskæden er det imidlertid gået galt.

En af de butikker, der var berørt af tilbagekaldelsen, er Spar på Rørvigvej ved Nykøbing Sjælland.

Købmandsbutikken modtog 8. maj en besked fra sin leverandør om tilbagetrækning af Haribo Click Mix, 120 gram og bedst før: 04/2024.

Men da Fødevarestyrelsen 31. maj besøgte Spar-butikken, blev det konstateret, at butikken ikke havde kontaktet en af sine kunder (en anden fødevarevirksomhed), som varerne også var solgt til.

Det så Fødevarestyrelsen ikke på med milde øjne.

Spar på Rørvigvej fik derfor en sur smiley og et bødeforlæg på 40.000 kroner.

Butikken blev partshørt, men havde ifølge kontrolrapporten ingen bemærkninger.

B.T. har kontaktet dagligvarekoncernen Daggrofa, der står bag Spar-butikkerne, men koncernen er ikke vendt tilbage med en kommentar.

Haribo meddelte i forbindelse med sin tilbagetrækning, at de havde fundet årsagen til de små metalpartikler, og virksomheden har foretaget foranstaltninger internt for at undgå en lignende sag i fremtiden, lød det.