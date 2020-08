Der bliver hverken lagt fingre imellem eller sparet på de negative gloser i en madanmeldelse af restauranten Den Vandrette Vinbar i København.

Anmeldelsen er bragt i Politiken fredag formiddag.

Og selvom anmeldelsen giver en samlet vurdering på to stjerner, er der ikke meget i anmeldelsen, der fremstår som et almindeligt restaurantbesøg og giver belæg for de to af de seks stjerner, anmelderen hoster op med.

»Da jeg var ankommet inde i vinbaren, ænsede de mange tjenere mig ikke, og hvis de gjorde, så de på mig, som om jeg var en fan, de ikke orkede at give en autograf. Så efter 7-8 minutter gik jeg slalom mellem dem på trapperne op til barens store udendørsareal,« skriver anmelderen om sin ankomst.

Herefter bliver det ikke meget bedre.

Glemte retter, forsinket vin og en 'småsnerrende service', hævder anmelderen. Det hele kulminerer så med en khachapuri - en georgisk minipizza med smeltet ost i brødet.

»Fremragende comfort food, syntes jeg, men min ven spyttede sin mundfuld ud i hånden med væmmelse i blikket. Inde i osten lå der et langt tykt sort hår. Fy. For. Satan!,« udtrykker anmelderen det klart.

B.T. har været i kontakt med Den Vandrette Vinbar om den hårde medfart i mediet.

Her beklager man episoden, men understreger også, at det ikke er en genkendeligt billede af deres besøgendes anmeldelser.

»Det tager vi til os, og vi kigger på det, så vi kan få strammet op. Men jeg må sige, det ikke er noget, jeg genkender. Jeg synes, de ansatte har gjort en fantastisk stykke arbejde. Men igen: Sådan noget må selvfølgelig ikke ske,« siger én af direktørerne Sune Rosforth og tilføjer:

»Vi er selvfølgelig helt vildt kede af, at han haft sådan en oplevelse. Det skal han naturligvis ikke have.«

Sune Rosforth kan ikke umiddelbart give et bud på, hvorfor anmelderen har oplevet det, han har.

»Vi har oplevet en enorm tilstrømning til vores lille sted med små serveringer. Generelt oplever vi, at folk har været utrolig glade for at komme her, og derfor har det været en meget travl periode oven på corona. Men selvfølgelig skal det være i orden - også det, man får serveret.«

Den Vandrette Vinbar ligger i det indre København.