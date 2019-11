Særegne burgerkæder er de seneste år skudt op overalt i København, og nu står en af de mere populære kæder så med en politisag på nakken.

Det er kæden YoBurger, som efter to besøg fra Fødevarestyrelsen på otte dage er blevet afsløret i så kummerlige forhold, at de er blevet politianmeldt.

Det skriver TV 2 Lorry på baggrund af Fødevarestyrelsens kontrolrapporter.

Det er YoBurger på Østerbrogade, som er havnet i problemer.

Miseren startede, da Fødevarestyrelsen besøgte restauranten 15. oktober og stødte på så mangelfuld rengøring – eksempelvis snavsede og fedtede overflader – at de kvitterede med en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner.

Restauranten lovede, at de ville gøre ordentligt rent.

Men da Fødevarestyrelsen kom tilbage 23. oktober var den mildest talt gal igen.

Her stødte kontrollanterne på alt fra sorte belægninger og spindelvæv til snavs og fedtede belægninger.

Fødevarestyrelsen gjorde kort proces og politianmeldte YoBurger på stedet.

Hos YoBurger er man ked af forløbet.

»Det, jeg desværre kan se, er, at vi ikke har nået at sætte hurtigt nok ind overfor problemerne,« siger Patrick Bachmann, ejer af YoBurger, til TV 2 Lorry.

Han lover, at forholdene nu er bragt i orden og forklarer, at han har bestilt et nyt kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen, så restauranten på Østerbrogade hurtigst muligt kan få en glad smiley.