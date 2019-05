Det er med at finde den helt store pengepung frem, når man vil have sig en kop kaffe i København.

Selvom det ikke umiddelbart lyder voldsomt dyrt at skulle blande noget varmt vand med nogle ristede og malede kaffebønner, så løber prisen nemlig op, hvis man vil have en barista til at tilbrede den på en københavnsk kaffebar.

København løber således med titlen som den dyreste kaffeby i verden ifølge Deutsche Banks årlige rapport 'Mapping the World's Prices 2019', der sammenligner priserne på en lang række varer og ydelser i verdens storbyer - herunder altså prisen på en kop kaffe.

Det skriver Jyllands-Posten.

I rapporten har Deutsche Bank sammenlignet prisen på en cappuccino på tværs af verdens storbyer, og det er altså i den danske hovedstad, at tørstige kaffedrikkere skal have flest penge op af lommen.

Intet mindre end 6,3 dollars - cirka 42 danske kroner - skal man i gennemsnit betale for en cappucino i København, mens man kan nøjes med at smide 6 og 5,7 dollars i henholdsvis Dubai og Hong Kong, som tager anden- og tredjepladsen på listen over de dyreste kaffebyer.

Ifølge Jyllands-Posten er det ikke første gang, at København snupper titlen som byen med de dyreste kopper kaffe. Også sidste år tog hovedstaden førstepladsen.

Dengang kostede en cappucino da også endnu mere end nu, nemlig 6,5 dollar.