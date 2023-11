»Jeg tror, at langt de fleste , der oplever det her, kommer til at få et chok og tænke: ‘Hvad pokker er der dog sket?’«

Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Sydbank, er ikke i tvivl.

En rigtig stor portion af de knap to millioner danske boligejere vil allerede her i forbindelse med forskudsopgørelsen, når de eksempelvis ser fradraget – og i særdeleshed i starten af 2024 – få sig noget af et chok.

Beløbet, der kommer til udbetaling hver måned, kommer nemlig til at skrumpe i rigtig mange husstande.

Vil du have geniale sparetips hver uge? Så skriv dig op til Niels Philip Kjeldsens nye nyhedsbrev, 'Spar kassen', herunder:

»Den vigtigste nyhed i forskudsopgørelsen er, at alle boligejere fremover betaler deres samlede boligskatter, altså både ejendomsværdiskat og grundskyld, på samme måde, som de betaler indkomstskat,« forklarer Ann Lehmann Erichsen:

»Hører man til de boligejere, der har høje boligskatter, vil man måske derfor mærke, at den disponible indkomst falder mærkbart, når januars løn tikker ind. Den samlede beskatning stiger dog ikke.«

Hun forklarer, at det simpelthen handler om det tekniske i, hvordan du betaler:

»Betalingen bides blot over i 12 lige store dele, frem for som det har været hidtil, at ejendomsskatten faldt i to store rater i februar og august for eksempel,« siger Ann Lehmann Erichsen:

»Så her skal man se ejendomsskatten på sin forskudsopgørelse og bagefter nedjustere sin månedlige indbetalinger til budgetkontoen med det tilsvarende beløb. Så passer pengene.«

Men selvom det blot handler om, at du ikke længere skal sætte penge af i budgettet og blot betaler det over skatten, tror Ann Lehmann Erichsen, at det vil opleves som en ubeghagelig overraskelse for mange.

»Jeg vil da tro, at man danskere i starten af året vil henvende sig til arbejdspladsen og spørge, hvorfor i alverden deres lønudbetaling er faldet,« siger Ann Lehmann Erichsen:

»Så der kan godt komme noget arbejde for HR-afdelingerne rundt omkring. Men det handler simpelthen om, at du betaler boligskatter på en anden måde.«