Klassiske storbydestinationer er populære rejsemål i påsken, men nye byer er i spil, når danskerne søger efter flyrejser.

København. Mens du står i kø til London Eye eller Eiffeltårnet i Paris i påskeferien, kan du meget vel komme til at høre andre danske stemmer.

For de mest populære rejsemål i påskeferien er igen i år storbyer som London og Paris, viser statistik fra Travelmarket og Momondo.

Hos Travelmarket er top fem Paris, London, Rom, Prag og Barcelona, mens den hos Momondo hedder London, Paris, Barcelona, Rom og Málaga.

Også destinationer som Lissabon, Berlin, Amsterdam og Budapest er eftertragtede rejsemål i påsken. Dog er der nye byer, som i år har fået langt mere opmærksomhed sammenlignet med påsken sidste år, siger Lasse Skole Hansen, presseansvarlig hos Momondo.

- Vi kan blandt andet se, at Gdansk er det rejsemål, der har oplevet den største stigning i antal danske søgninger sammenlignet med sidste år. Derudover er der også en voksende interesse for østrigske byer som Salzburg og Innsbruck sandsynligvis på grund af en lang skisæson i år, siger Lasse Skole Hansen.

Den polske havneby Gdansk har hos Momondo oplevet en stigning i søgninger på 125 procent sammenlignet med 2017, mens den mest trendende destination i påsken sidste år var bulgarske Sofia.

Priserne er ifølge Travelmarket lige nu på nogenlunde samme niveau som sidste år.

- Her 14 dage før påske er flypriserne relativt høje, da priserne oftest stiger, jo tættere vi kommer på afgang. Men er man fleksibel med ud- og hjemrejse, kan der dog fortsat fås billige flybilletter, siger direktør hos Travelmarket Ole Stouby og fortsætter:

- Hvis man ikke lige vil til de ti mest populære storbyer, er der attraktive priser til destinationer som Bruxelles til 417 kroner og Gdansk til 446 kroner inklusive skatter med direkte fly tur-retur, siger Ole Stouby.

Det er dog ikke kun europæiske storbyer, der trækker i danskerne i påsken, omend de ligger klart i toppen. Tallene afslører fra begge søgeportaler, at de mest søgte destinationer uden for Europa er New York, Dubai og Marrakesh.

Fakta: Priser på fem storbyer tur-retur med direkte fly i påsken

- London fra 630 kroner.

- Berlin fra 576 kroner.

- Barcelona fra 1180 kroner.

- Budapest fra 1246 kroner.

- Prag fra 1133 kroner.

Alle priser er fundet den 14. marts 2018 med afrejse tidligst den 24. marts og hjemrejse seneste den 2. april med ophold i to-syv dage.

Kilde: Travelmarket.

/ritzau fokus/