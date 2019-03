På Ordrup Gymnasium elsker eleverne tilsyneladende kebab. Så meget, at en klasse hver eneste dag i tre år besøgte det nærmeste kebab-sted, Nemos Kebab, der kun ligger 100 meter fra skolens område.

Vi kender alle den gamle, klassiske kebabrulle med salat, tomat, agurk, løgringe og kebab-kød samt chili, hvidløg og en creme fraiche-dressing. Den er særligt god til en hurtig frokost eller som følgesvend hjem fra en tur i byen.

Men på et nordsjællandsk gymnasium var en af sidste års 3.g-klasser så vilde med de stegte kødstrimler, at klassen kaldte sig '3. Kebab'.

Hele 90 procent af klassen indtog deres frokost hver dag hos Ali og Bülent hos Nemos Kebab.

Billedet bliver stolt vist frem i den lille biks i Charlottenlund. Vis mere Billedet bliver stolt vist frem i den lille biks i Charlottenlund.

På hverdage mellem 11.30 og 12.00 har den lille biks på Hyldegårdsvej i Charlottenlund rygende travlt. Det vælter ind ad døren med unge mennesker, og eleverne står nærmest på nakken af hinanden for at bestille.

»Vi skal holde tungen lige i munden for at følge med i bestillingerne, men heldigvis ved vi, hvad de skal have hver især. Det lærer man efterhånden,« siger Ali Savran til Lokalavisen.dk.

Men bestillingerne fra '3. Kebab' var da også overskuelige for de to herrer, selvom at menukortet byder på flere specialiteter.

For alle i klassen ville bare have durumruller hver dag. Så de blev husket som 'durumrulle-klassen' hos Nemos Kebab.