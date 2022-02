Sne, storby eller vintersol?

Uanset hvor vinterferien går hen, er der tre vigtige ting, du skal huske, hvis rejsen foregår med fly:

Mundbind, forberedelse og god tid.

Københavns Lufthavne ruster sig til en travl vinterferie og minder passagererne om, at der stadig er corona-hensyn at tage, selvom covid-19 ikke længere er en samfundskritisk sygdom herhjemme.

I mange andre lande ser situationen nemlig noget anderledes ud.

»Når du træder ind i lufthavnen, er du i gang med rejsen og er i et internationalt område. Her følger vi anbefalingerne fra det europæiske agentur for luftfartssikkerhed, EASA. Det betyder, at alle skal bære mundbind i terminalerne og i flyene,« siger kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, Peter Krogsgaard.

Han minder om, at der også er meget forskellige regler, restriktioner og dokumentationskrav i de enkelte lande.

»Derfor opfordrer vi alle rejsende til at forberede sig ekstra grundigt hjemmefra og have alle dokumenter klar. Samtidig skal man også være indstillet på, at det kan tage længere tid at tjekke ind, da de fleste lande kræver at flyselskaberne tjekker alle dokumenter, inden man får lov til at komme ind i terminalerne og ud i flyene. Derfor er det også vigtigt, at man kommer til tiden,»fortæller Peter Krogsgaard.

Normalt er mødetiden i lufthavnen to timer før flyafgang for rejser til Europa og tre timer for de lange rejser ud af Europa, men lufthavnen opfordrer til, at du tjekker din konkrete mødetid hos dit flyselskab.