Pastasalat og coleslaw-salat er begge en populær spise i sommervarmen, men to specifikke versioner bør du ikke sætte tænderne i.

Der er tale om ‘Easy Tasty Coleslaw med sød chilidressing,’ solgt i Rema 1000 i hele landet samt ‘Pastasalat med kylling & karry - med skinkeknas,’ solgt i Circle K-stationer landet over.

Det er producenterne Flensted Snitgrønt A/S og Maaltidet A/S der tilbagekalder produkterne.

Coleslaw-salaten er tilbagekaldt, fordi der er anvendt en sesam/ingefær-vinaigrette i stedet for en sød chilidressing, og derfor indeholder den allergenet sesam.

Personer med allergi over for sesam kan få en allergisk reaktion, hvis de spiser af produktet.

Pastasalaten tilbagekaldes på grund af manglende datomærkning.

Arkivfoto Arkivfoto

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere coleslaw-salaten tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det. Pastasalaten bør kasseres efter 2. juni, lyder det i en pressemeddelelse fra Maaltidet A/S.

Den pågældende coleslaw har EAN kode: 5705830605450, mens pastasalaten har EAN-stregkode nr.: 5263508160231.