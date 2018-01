Danmarks næststørste dagligvarekoncern Coop tager konsekvensen af danskernes ændrede madvaner og tilbyder nu flere måltidsløsninger.

Fra februar vil 400 butikker i kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli' Brugsen og Irma tilbyde et større udvalg af færdiglavet mad, der er nemt at spise på farten.

Det skriver Coop i en pressemeddelelse.

'Vores Måltidsmarked med aftensmad, som vi lancerede i januar 2016, er blevet en stor succes. Samtidig viser vores analyser, at danskernes spisevaner er under hastig forandring, nu også både til morgen og til frokost. Med dette tiltag vil vi have en større del af dette marked ved at tilbyde kvalitetsprodukter til fornuftige priser,' siger kategorichef hos Coop, Heidi Steen.

Nye tal fra Coops egen analyseenhed peger blandt andet på, at 42 procent af danskerne mindst én gang om måneden køber morgenmad på farten, mens 55 procent køber frokost på farten en gang om måneden. Derfor er det netop måltider til morgenmad og frokost, butikkerne nu vil tilbyde et større udvalg af.

Og det giver rigtig god mening, påpeger detailhandelsekspert og direktør i Retail Institute Scandinavia, Dorte Wimmer.

»Det er en stigende trend. Gennem nogle år har detailhandlens samlede omsætning stået i stampe. Samtidig bruger danskerne stadig flere penge på at spise ude, og det marked vil Coop selvfølgelig gerne have en bid af,« siger hun.

Tilbage i 2010 forsøgte Coop sig med et decideret convenience-butikskoncept, kaldet 'C'. Det blev dog kun til en butik på Frederiksberg og en på Islands Brygge, før Coop i 2012 droppede konceptet igen. Hvis Coop skal lykkes denne gang, kræver det ifølge Dorte Wimmer, at man er indstillet på at ændre konceptet løbende.

»Jeg tror ikke på, at man bare kan rulle samme sortiment ud alle steder. Man skal prøve af og være klar til at tilpasse sig, for det forbrugerne ønsker at spise, ændrer sig jo også. Vi ser eksempelvis en trend med insekter for tiden.«

Ifølge hende har danskernes opfattelse af færdigretter ændret sig de senere år.

»Der er nok stadig en opfattelse af, at visse færdigretter på frost og på dåse er dårlig kvalitet, men generelt ser vi, at det er helt okay at få lidt 'hjælp' i form af halv- eller helt færdige retter,« siger Dorte Wimmer.