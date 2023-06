En eddikesur smiley og bøde på 15.000 kroner.

Det er straffen, som Fødevarestyrelsen har tildelt Café Apropos på Halmtorvet på Vesterbro i København.

Årsagen er mangelfuld rengøring.

Under kontrolbesøget 30. maj fandt Fødevarestyrelsen blandt andet ‘mørke pletter af formodet skimmelvækst’ på indersiden af en isterningmaskine i barområdet.

»Køleskabene i barområdet fremstår under køleskabslågerne med mørke belægninger af snavs og med knust glas. På bordfladen under kaffemaskinen i baromådet konstateres der en større mængde knust glas,« står der i kontrolrapporten.

Det er ikke første gang, at Café Apropos har problemer med rengøringen. Foto: Google Street View Vis mere Det er ikke første gang, at Café Apropos har problemer med rengøringen. Foto: Google Street View

Der blev også konstateret støv på overflader på hylder under bordene i barområdet, og i caféens kølerum blev der fundet 'mørke belægninger' på undersiden af hylder og langs hyldesamlinger.

»Loftet i kølerum og gitter på ventilation fremstår med mørke og støvede belægninger. Opvaskearmen i opvaskemaskinen fremstår med lyserøde og slimede belægninger,« står der i kontrolrapporten.

Café Apropos blev partshørt under tilsynet og oplyste, at de vil lægge en plan for rengøringen og få det skemalagt.

»Vi lægger os fladt ned og har også rettet op på forholdene,« siger Sisi Abdelgalil, bestyrer på Café Apropos, til B.T.

»Det er super vigtigt med rengøring. Men nogle gange kan tingene godt gå for stærkt,« tilføjer hun.

Det er ikke første gang, at Café Apropos har problemer med hygiejnen.

I foråret sidste år fik caféen en klækkelig bøde på 37.500 kroner af Fødevarestyrelsen, der under et kontrolbesøg fandt et større antal bananfluer, belægninger af fedt og snavs samt alt for varme fødevarer.

Det resulterede i, at Café Apropos ejere fyrede den ansvarlige kok.

Siden da har Café Apropos bestået næsten alle opfølgende kontrolbesøg - dog med undtagelse af en enkelt indskærpelse - det samme som en mellemglad smiley - tilbage i december.

Og nu døjer caféen så altså igen med en sur smiley efter det seneste kontrolbesøg 30. maj.

»Vi har haft mega travlt, men jeg synes, vi gør vores bedste. Der er selvfølgelig nogle ting, der skal ændres, så det ikke sker igen,« slutter cafébestyrer Sisi Abdelgalil.