732 klager sidste år og 400 indtil videre i år.

Det vælter nærmest ind med utilfredse kunder hos Forbrugerombudsmanden, hvor rekordmange klager over lidt for smarte telefonsælgere, der narrer dem til at skifte elselskab.

Jyllands-Posten skriver, at det er blevet til 16 politianmeldelser – fordelt på ni forskellige selskaber.

Det er endt med bøder på i alt cirka 1,7 millioner kroner.

Trods strømmen af klager, anmeldelser og bøder fortsætter de emsige sælgere tilsyneladende ufortrødent med at ringe til folk og forsøge at overtale dem til at skifte selskab, skriver avisen.

Sælgernes salgsmetoder bliver kaldt »tvivlsomme«.

Og selv om politiet flere gange har været inde i billedet, bliver nye selskaber oprettet, og mængden af klager er stadig omfattende.

Selskaberne Velkommen og Fauna Energi (det tidligere Norström, red.) er blandt dem, der er flest klager over.

»Vi har det seneste par år set en markant stigning i klager over ulovligt telefonsalg, og Fauna Energi er det energiselskab, som vi har fået allerflest klager over på meget kort tid. Der er tale om opkald til mange forbrugere og grov vildledning under telefonsamtalerne,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen til Jyllands-Posten.

Hun anser det for at være »særligt groft«, at Fauna Energi fortsætter deres fremgangsmåde, selv om de er blevet politianmeldt for netop det.

De etablerede elselskaber er også godt trætte af det, de ser som unfair konkurrence fra firmaer med uetiske markedsføringstricks.

Lars Bonderup Bjørn, administrerende direktør i EWII Koncernen, vil have politikerne til at gøre noget.

Brancheforeningen Dansk Energi ser det som et stort problem, at mere tvivlsomme selskaber skaber mistillid til hele branchen. Her foreslår man flere milder til Forbrugerombudsmanden og skrappere krav til personer, der vil handle med el.