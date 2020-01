Bjarne og Kirsten sad fredag aften i sofaen og hyggede med nyhederne fra TV 2 Lorry, da det langsomt gik op for dem, at de nok skulle til lommerne.

På tv kørte et indslag om ændrede takster på offentlig transport. Det lød dyrt, syntes de. Så de gik i gang med at regne. Fik datteren til at hjælpe. Og rigtig nok: Resultatet var nedslående.

Fortsætter Kirsten og Bjarne med at bruge bus og tog, som de gør i dag, skal de æde en prisstigning på 450 procent.

Det svarer til godt 1.800 kroner om måneden, lyder deres regnestykke.

»Jeg er bitter,« siger 75-årige Kirsten Jensen og forklarer, at parret ganske enkelt ikke har råd til stigningen:

»Vi bliver stavnsbundet herhjemme. Det bliver et problem. Et skrabet liv. Der er mange ting, vi er nødt til at skære fra.«

I dag er parret nemlig flittige brugere af offentlig transport.

De er ofte til tjek hos lægen og på sygehuset.

Samtidig går de til ældredans, tager ture til Bakken og kommer ud og handler ind selv.

De ture skal der nu skæres ned på, hvis økonomien skal hænge sammen.

Baggrunden er en reform af taksterne for pensionister for offentlig transport på Sjælland.

Her går man væk fra det klassiske pensionistkort til en fast pris og giver i stedet 40 procent rabat på ture med rejsekortet og 25 procent rabat på pendlerkort.

Det betyder meget enkelt, at de, der hidtil ikke har benyttet kortet særlig meget, fremover kan se frem til en besparelse, mens de, der har brugt det meget, kan se frem til en prisstigning.

12 procent af dem, der har kortet i dag, står til en ganske solid stigning på mindst 50 procent i pris.

»Vi er ret bekymrede for de 12 procent. Så voldsomme prisstigninger er en stor indgriben i deres hverdag,« siger Rikke Hamfeldt, konsulent i Ældre Sagen:

»Vi frygter, at det betyder, at de her ældre ikke har råd til at komme ud og være aktive på samme måde, og det er altså vigtigt at holde sig i gang, når man er oppe i alderen.«

Ældre Sagen ser dog også flere positive elementer i reformen – eksempelvis, at det bliver billigere for nogle.

Men de store prisstigninger og det nye system, hvor man går fra et pensionistkort til et kort, hvor man skal tjekke ind og ud, giver anledning til skepsis.

»Det er en helt anden måde at rejse på, og det er mere besværligt at få et præcist overblik over, hvor meget de forskellige ture koster,« siger Rikke Hamfeldt:

»Der er en lethed forbundet med det nuværende kort, som vi frygter, forsvinder.«

Hos DOT erkender man blankt, at reformen får økonomiske konsekvenser for en stor gruppe ældre.

»Hidtil er der nogen, der har haft rigtig stor glæde af det her kort, mens andre nærmest ikke har fået rabat. Har man boet et sted, hvor der er god mulighed for offentlig transport og brugt det ofte, har man fået stor rabat, mens andre måske ikke har kunnet nyde godt af det,« siger Eskil Thuesen, talsmand for DOT:

»Fordelingen har været for skæv. Nu har vi så fået til opgave at lave en model, hvor rabatten deles mere ud. Rigtig mange står til at få det billigere. Men der er så også nogen, der har haft rigtig stor glæde af det indtil videre, som ikke kan blive ved med det.«

Men er prisstigninger på mindst 50 procent ikke alt for voldsomt?

»Det er selvfølgelig ærgerligt for dem, men der er andre, der måske ikke har fået rabat før, som får det nu. Den her model fordeler rabatten mere ligeligt. Men vi har tænkt meget over, om der er en anden løsning - uden held. For det er et dilemma,« siger Eskil Thuesen.

Kirsten og Bjarne står til en prisstigning på 450 procent. Synes du, det er rimeligt?

»Jeg kan godt forstå, at det er en stor omvæltning, men vi har skullet lave et ensartet system, der kan tilgodese flere,« siger Eskil Thuesen:

»Jeg synes, at alle, der er i tvivl om, hvad det koster fremover, skal ringe til DOT's kundeservice og se på, hvad der er den bedste løsning fremadrettet.«

Tilbage i Solrød sidder Bjarne og Kirsten og er kede af, at prisstigningen står ved magt.

»Hvorfor skal det gå ud over os pensionister, som har været med til at betale til staten i så mange år?« spørger Kirsten:

»Skal vi ikke have lov til at have et liv, hvor vi kan komme en lille smule ud?«

De skal nu til at se på, hvilke ture de fremover må undvære.