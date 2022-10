Lyt til artiklen

Det bliver dyrt for kirkerne. Rigtig dyrt.

For det koster boksen, når en kirke, en præstegård og et sognehus skal varmes op med naturgas. Man må vende hver en krone.

Og det kommer også til at gå lidt ud over kirkegængerne i Askov kirke, som er lidt vest for Vejen. Dog ikke på den kolde måde, skriver TV Syd.

»Vi skal spare, hvor der spares kan, og sørge for at have fokus på det absolut nødvendige. Derfor kommer vi til at skrue ned for vores aktiviteter,« lyder det fra menighedsrådsformand Mike Simonsen Straarup.

Menighedsrådsformanden håber derfor ikke, at det ender med en alt for kold kirke, for det er vigtigt, at menigheden føler sig godt tilpas, når de er på plads.

Derfor regner han også med, at man kommer til at udskyde øvrige aktiviteter, så man fortsat afholder gudstjenester, bryllupper, barnedåb og andre kirkelige handlinger i varmen.

Kirken har sparet op under den lange coronanedlukning, som den nu kan få lidt glæde af. Derfor har kirken foreløbig heller ikke taget beslutninger om at skrue ned for varmen i kirken.

Biskoppen i Ribe Stift, Elof Westergaard, oplyser til Kristeligt Dagblad, at han har fået flere henvendelser fra præster og menighedsråd, der gerne vil skrue ned for antallet af gudstjenester for at spare. Men det mener Elof Westergaard ikke er en god løsning. Kirken skal være der i en krisetid, siger han.