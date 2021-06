Nu har du chancen for at få fingrene i en original kirkebænk og samtidig gøre noget godt for din næste.

Sundby Kirke på Amagerbrogade rundede sidste år 150 år og trænger efterhånden til en renovering.

I den forbindelse har kirken besluttet, at kirken skal have nye bænke, hvorfor de nuværende bænke sættes til salg. Det oplyser Sundby Kirke i en pressemeddelelse.

Fra på søndag er det muligt at besøge Sundby Kirke, betale en sjat penge og derefter gå igen med god samvittighed.

Pengene fra salget går nemlig til kirkens julehjælpekasse, der hjælper sognets økonomisk trængte.

»Vi har især øje på dem, der i det daglige og resten af året må spare på alt. Dem vil vi gerne kunne give en økonomisk håndsrækning, der kan mærkes op til jul,« siger Line Hage, der er sognepræst i Sundby Kirke.

Prisen for en kirkebænk er fire kroner pr. centimeter.

I alt skal der sælges 34 bænke i længderne 165-581 cm.