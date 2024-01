Kinesiske BYD solgte sidste år flere elbiler på verdensplan end selveste Tesla.

Men i Danmark har kineserne slet ikke fået fat, viser friske salgstal, og to eksperter tvivler på, om danskerne er klar.

BYD solgte på verdensplan hele 526.409 elbiler i årets tre sidste måneder, og dermed lagde kineserne afstand til Tesla, som solgte 484.507 styk.

Udviklingen havde fået Berlingske til at erklære, at verden kunne være tæt på at få en ny 'elbilkonge'.

Men ikke her i Danmark.

Her blev der i hele 2023 nemlig blot nyregistreret 465 elbiler fra BYD, som er en forkortelse, der står for 'Build Your Dreams'.

Det placerer BYD langt nede ad listen blandt de mest solgte bilmærker i Danmark i 2023. BYD er således placeret som nummer 27, og mærkets markedsandel er på 0,27 procent af det samlede bilsalg.

Hos BYD er man imidlertid fulde af optimisme, når det kommer til situationen i Danmark.

I en pressemeddelelse jubler kinesernes danske salgspartner Nic. Christiansen Gruppen i hvert fald over, at elbilerne fra BYD 'for alvor har vundet indpas i danskernes bevidsthed i 2023'.

Forbrugerøkonom hos FDM, Ilyas Dogru, peger på, at der er andre eksempler på, at det har taget lang tid for nye, udenlandske mærker at vinde danskernes tillid.

»Det er nok ikke helt dumt set, at BYD har allieret sig med en erfaren og ambitiøs dansk partner, som kender branchen og markedet rigtig godt og ved, hvordan tingene fungerer,« siger Ilyas Dogru.

Prismæssigt har BYD placeret adskillige af deres modeller i den absolut billigste ende af markedet.

Man kan eksempelvis erhverve sig en BYD Dolphin til en startpris på 235.000 kroner, hvilket er langt under en række af konkurrenternes elektriske modeller.

Og netop den model blev af europæiske motorjournalister kåret som 'Best Buy Car of Europe 2024', ligesom den i november blev nummer fire i finalen i kåringen af Årets Bil i Danmark 2024.

Og man behøver ikke at være nervøs omkring kvaliteten, siger Mikkel Thomsager, som er chefredaktør på Bil Magasinet, til B.T. Han var selv med i panelet i den danske kåring.

»BYD er kæmpestore. De kan godt finde ud af at lave elbiler, og hvis man tror, at det kan afskrives som sædvanligt Kina-skrammel, så tager man fejl. De er fuldt ud på højde med de europæiske mærker,« konstaterer Mikkel Thomsager.

Både Mikkel Thomsager og Ilyas Dogru mener imidlertid fortsat, at det er et særdeles åbent spørgsmål, om danskerne er klar til for alvor at omfavne et – for de fleste – ukendt kinesisk bilmærke.

»I de senere år har danskerne ikke været nær så mærketro som tidligere. Der er en stærkere tendens til, at folk vælger den bil, som lige interesserer dem i stedet for det, som man plejede,« siger Mikkel Thomsager.

Men der er stadig et stykke vej derfra og så til at vælge et fuldstændigt nyt mærke, mener han.

»Hvis den er tilstrækkeligt billig, så kan danskerne måske godt leve med, at den er kinesisk og ukendt,« understreger Mikkel Thomsager.

Ilyas Dogru mener, at BYD stadig savner noget afgørende for at få succes i Danmark:

»Vi kan kalde den naboeffekten eller svogereffekten,« siger han.

»Selvom Dolphin er blevet talt meget op og også var i finalen i Årets Bil-kåringen, så mangler BYD, at forbrugerne kan se den hos andre i deres omgangskreds eller familie, som selv er tilfredse med den,« siger Ilyas Dogru.

Hos BYD mener man, at det er naturligt, at danske bilkøbere har brugt tid på at se selskabet og bilerne lidt an.

»Nu mærker vi for alvor, hvordan BYD hele tiden bliver en større del af danskernes bevidsthed, når de skal vælge elbil, og det er vi naturligvis rigtig glade for,« siger Charlotte Ejlertsen, som er sales manager hos BYD Danmark, i en pressemeddelelse.