Et boykot fra det kinesiske marked kan være dødeligt for mærket Dolce & Gabbana.

De kinesiske forbrugere boykottede luksusmærket, efter medstifter Stefano Gabbana talte nedsættende om kinesere i en markedsføringsvideo tilbage i november.

Generelt er vinteren en stor sæson for de dyre mærker såsom Gucci, Louis Vuitton og Versace. De kan gøre en stor forretning af at være i rampelyset på de røde løbere til diverse prisuddelinger.

Men Dolce & Gabbana har været fuldkommen fraværende på den front, skriver Børsen.

De kinesiske onlineforhandlerne Alibaba's Tmall og JD.com Inc. har stadig ikke Dolce & Gabbana på deres hjemmesider, ligesom flere lokale magasiner som Vogue China ikke har nogen reklamer eller produkter fra mærket.

Tidligere år har flere store stjerner som Sarah Jessica Parker og Scarlett Johansson været iklædt det dyre luksusmærke, men nu tør stort set ingen kendisser at have det på.

»De krænkede basalt set et helt land,« siger Leaf Greener, en stylist og modekonsulent med base i Shanghai og Paris. Hun tilføjer:

»Hvem vil forbindes med det?«

Domenico Dolce (th.) og Stefano Gabbana. ALBERTO PIZZOLI / AFP Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere Domenico Dolce (th.) og Stefano Gabbana. ALBERTO PIZZOLI / AFP Foto: ALBERTO PIZZOLI

Det er et kæmpe nederlag for Dolce & Gabbana, da kineserne er anslået til at udgøre mindst en tredjedel af salget og to tredjedele af industriens vækst.

Selskabet offentliggører ikke salg, men ifølge Børsen viser en italiensk opgørelse en omsætning på 1,3 milliarder euro - svarende til 9,7 milliarder kroner - for regnskabsåret, der sluttede i marts 2018.

Det er omkring dobbelt så meget som Versace.

Også tilbage i 2015 var mærket i fokus, da de var nødt til at trække nogle udtalelser tilbage til et italiensk magasin, hvor de kritiserede homoseksuelle familier.

Til Dolce & Gabbanas show i februar i Milano var der også mange kendte ansigter, der ikke dukkede op, heriblandt Stevie Wonder og Monica Belluccini, som ellers har været til stede under tidligere shows.

Også Vogue Kinas chefredaktør, Angelica Cheung, udeblev, ligesom mange bloggere, stylister og topmodeller heller ikke dukkede op.

Det resulterede kun i en eksponering til en værdi af cirka 27,8 millioner kroner på sociale medier og i pressen.

Året inden blev eksponeringen vurderet til at være 80,8 millioner kroner, skriver Børsen. Også antallet af artikler og indlæg om showet er faldet til en tiendedel af det tidligere niveau.

På de sociale medier bliver 'D&G' nu omtalt som 'Dead and Gone' i stedet for 'Dolce & Gabbana'.