Så går den ikke længere: De kinesiske myndigheder har fået nok af en sløj økonomisk udvikling og gør klar til at gå i aktion.

Natten til onsdag kom endnu et skuffende tal fra kinesisk økonomi – eksporten i maj var 7,5 procent lavere end for et år siden – og det var blot det seneste i rækken af skuffende tal.

Og det kan man altså ikke leve med i Kina, så nu er der drastiske tiltag på vej i verdens næststørste økonomi, og det er tiltag, som vil give genlyd i en lang række andre lande. Også i Danmark.

Allerede i nat skulle myndighederne i Kina have kontaktet landets største banker og bedt dem sænke indlånsrenten for at sparke gang i økonomien, skriver flere internationale medier.

Og det bliver næppe det eneste tiltag, kineserne tager i anvendelse.

»Vi mener også, at der er en høj risiko for, at Kina devaluerer yuanen for at give et boost til eksporten,« siger Mathias Dollerup Sproegel, seniorøkonom i Sydbank.

Devalueringen af yuanen – som konkret betyder, at Kina vil gøre sin møntfod mindre værd for at gøre det billigere for udenlandske virksomheder at købe varer i Kina – har tidligere rystet de finansielle markeder.

Meget tyder dog på, at det ikke er noget, kineserne vil lade sig påvirke af.

»Tålmodigheden er ved at slippe op i Kina. Den kinesiske industri hakker og hoster, og det går alt for langsomt i økonomien. Rentenedsættelser og devaluering af valutaen ligger lige til højrebenet,« siger Mathias Dollerup Sproegel:

»Det er klassiske geværgreb, som de kinensiske myndigheder anvender, når økonomien efter kinesiske standarder kører i sneglefart.«

Både rentenedsættelser og devaluering af yuanen vil højst sandsynligt føre til, at renterne falder en smule i Danmark.

Mest af alt på grund af signalet.

»Det er et signal om, at det går dårligere end ventet i kinesisk økonomi, og det kommer på et tidspunkt, hvor vi generelt ser en del tal fra den globale økonomi, som peger i retning af, at der er en afmatning på vej,« siger Mathias Dollerup Sproegel.

Når vi ser rentenedsættelser i et land som Kina, kan vi så også forvente at se det snart i Europa og USA for eksempel?

»Meget tyder på, at vi ikke er langt fra at være i en situation, hvor den økonomiske udvikling i Europa og USA kan få rentenedsættelser på bordet. Vi mangler bare, at beskæftigelsen falder. Når det sker, vil vi nærme os potentielle rentenedsættelser.«