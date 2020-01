Fredag åbner stedet, hvor du formentlig kan tilbringe lang tid. I hvert fald hvis du er vild med chips af mærket KiMs.

Orkla Confectionery & Snacks Danmark, som er opfinderen bag KiMs, åbner nemlig en outlet. Kun med chips, skriver firmaet i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at firmaet vil bidrage til at mindske madspild.

'Vi arbejder mere og mere systematisk med bæredygtighedsinitiativer, og vi er først lige begyndt. Med en ny webshop og fysisk butik for overskudsvarer går vi helt nye veje for at minimere madspild og samtidig leve op til forbrugernes forventninger om adgang til et bredt sortiment, siger Kim Munk, CEO hos Orkla Confectionery & Snacks. i pressemeddelelsen.

Outletten åbner i det centrale Odense nær havnen. Ifølge TV2/Fyn får outletten adresse over for street food-markedet Storms Pakhus på Ejlskovsgade.

Meningen med outletten er så, at overskudsvarer, produkter tæt ved 'bedst før'-datoen eller produkter i udgået emballage kan blive indleveret. Altså varer, som ikke længere kan sælges i en almindelig dagligvarebutik.

Udover madspild vil firmaet derfor også forsøge at bidrage til at mindske emballagespild.

TV2/Fyn skriver også, at outletten åbner fredag klokken 14. Her vil Jørgen, kendt fra KiMs-reklamerne, også være til stede.