Én ting ved den nye landsdækkende supermarkedskæde Coop vækker stor vrede hos Kim Ahm, der er stifter af Facebook-gruppen 'Bevar Irma'.

Det drejer sig om, at der i den nye kæde skal være 250 af Irmas bedste varer.

»Vi har samlet 250 af Irmas varer. De bedste varer, der er flyttet ind i vores nye supermarked,« sagde Coop-direktøren Allan Kristoffersen onsdag, mens han viste B.T. rundt i kædens første butik.

Det vakte store følelser, da dagligvarekæden Coop i januar meldte ud, at Irma skal lukke som kæde.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Og det vækker på ingen måder glæde hos Kim Ahm, og de andre i 'Bevar Irma', at de 250 bedste varer fra Irma, bliver del af den nye supermarkedskæde, der skal være Danmarks største.

»Det er ikke noget, der kommer til at tiltrække Irma-kunder, det kan jeg næsten sige 100 procent sikkert,« siger han, og tilføjer:

»Jeg synes næsten, det er at spytte Irma-folkene i hovedet, at man siger, man tager en del af Irma over i Coop. Det handler ikke kun om nogle få Irma-varer, det handler om at bygge en butikskultur, som har vist sig at være rigtig, rigtig bæredygtig på mange felter.«

'Fattigt koncept'

Coop-direktøren har allerede fået kritik af to eksperter for sin udmelding om, at Coop ikke skal være supermarked eller discountmarked, men der imod et 'hverdagsmarked'.

Livstilsekspert Henrik Byager kalder det for et »fattigt koncept«, og detailekspert Bruno Christensen mener, at alle forbrugerne vil opfatte det som supermarked.

»Det at kalde det for 'hverdagsmarked', det er noget, direktøren kan have for sig selv. For forbrugerne er det et supermarked,« sagde Bruno Christensen torsdag til B.T.



Og nu kommer altså kritikken fra stifteren af 'Bevar Irma'.

Kim Ahm, er det ikke en lille dråbe i havet, at der kommer 250 Irma-varer i Coop-butikkerne?

»Jeg tror, det er ligegyldigt, hvis jeg skal være helt ærlig,« siger han.

B.T. har videregivet kritikken fra Kim Ahm til Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør i Coop Danmark.

»Irma åbner ikke igen, da der var færre og færre, der handlede der, og underskuddet voksede. Men vi tager det bedste fra Irma med over i Coop Hverdagsmarked: De 250 mest populære varer – og nye vil komme til – samt medarbejderne,« siger han.

Kim Ahm, er det trods alt ikke bedre, at Coop får 250 varer fra Irma, end de går tabt?

»Jeg tror ikke, de går tabt. Jeg tror, at når Coop på et eller andet tidspunkt smider håndklædet i ringen, så tænker jeg, at Irma bliver frakøbt, og så må man starte forfra,« siger han.

Den sidste blå Irma-pige vinker endeligt farvel i april i 2024, når Irma på Frederiksborggade i København lukker.