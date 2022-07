Lyt til artiklen

Da Kim Lohmann fik sin gasregning for nylig, måtte han lige samle kæben op bagefter.

For gasregningen lød på hele 17.902 kroner for første kvartal. Kim Lohmann regner derfor med, at gasregningen kan stryge op på 56.400 kroner. Sidste års gasregning lød på 34.031 kroner.

Kim Lohmann kunne ikke tro, at den gasregning, han lige havde læst, var til ham.

»Jeg tænkte: 'Det her er løgn. Det passer simpelthen ikke'. Hvis ikke det var så alvorligt, så er det jo nærmest til at grine af, men det er jo alvorligt. For det er jo pludselig mange penge oven i alt det andet, der stiger,« siger Kim Lohmann og tilføjer.

»At vi går fra en gasregning på 34.031 kroner til 56.400 kroner. Det er jo helt fuldstændig crazy,« siger Kim Lohmann.

I øjeblikket kører de russiske gasrør på 20 procent ud af det maksimale. Et realistisk scenario er, at Rusland helt vælger at lukke for hanerne.

Og det vil ikke ligefrem hjælpe på gasregningerne herhjemme, mener cheføkonom i Sydbank Søren Kristensen.

»Det er svært sige helt præcist, hvor dyrt det vil blive. Men jeg tror ikke, det bliver helt vildt og blodigt med en fordobling af prisen. Det vil måske være i omegnen af 20 procent, at priserne vil stige, fordi der allerede er skruet meget ned, fordi mange af dem, der handler med gassen, allerede anser det som et realistisk scenario, at Rusland lukker for gassen,« siger Søren Kristensen.

Kim Lohmann bor i hus, som er bygget i 1998. Det er siden da blevet renoveret og isoleret på ny.

Det scenario gør Kim Lohmann trist og bekymret. Samtidig kan han godt se meningen i, at man skal sende så få penge i Ruslands retning som muligt.

»Det er jo et skrækscenario. Jeg synes, det er helt i orden, at vi gør alt for at stoppe Rusland. For det er forfærdeligt – det, der sker. Hvis vi kan få stoppet Putin, så er det helt fint. Man må bare ikke glemme dem, der har gas,« siger Kim Lohmann.

Som så mange danskere har Kim Lohmann og familien valgt at spare, hvor der spares kan. Men han savner en plan og handling for de 400.000 husstande i Danmark, som opvarmer hjemmet med gas.

»Vi har valgt ikke at tage på udlandsferie i år, som vi ellers plejer at gøre. I år har det været nemmere at sige, at vi dropper det. Vi er jo normale mennesker med normale udgifter, men vi forventer ikke at bruge så mange penge på opvarmning af huset,« siger Kim Lohmann.