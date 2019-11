Kent Misfelt blev mildest talt overrasket, da han tidligere på ugen trykkede på fjernbetjeningens røde knap.

Normalt er Kent vant til, at han på skærmen kan vælge mellem et hav af DR-programmer, men denne gang viste der sig blot en hvid skærm.

»Det må være en fejl,« tænkte Kent, men efter at have undersøgt sagen lidt nærmere forvandlede forundringen sig til en voldsom frustration.

Sagen er nemlig den – kort fortalt – at DR har opdateret den teknologiske løsning, der bruges, når man går på DRTV via sit fjernsyn.

Men den køber Kent ikke.

»Det er da forbandet amatøragtigt. Det har virket før, og vi betaler licens til DR, så det kan da ikke være rigtigt, at de har en app, der ikke virker,« siger han til B.T.

Og det værste er næsten, at der er én bestemt guldklump, som meget gerne vil se DRTV hjemme hos Kent i Horsens.

»Jeg har et lille barnebarn, der ser meget DR Ultra, så det er meget frustrerende. Ja, faktisk er det sgu bare for dårligt,« fortæller Kent, der har fundet en midlertidlig løsning, hvor han går på DRTV på sin computer og får smidt billedet over på sit fjernsyn.

Men hvad er det helt præcist, der er gået galt?

B.T. har talt med Rasmus Larsen, der er redaktør på Flatpanels.dk, for at få den tekniske forklaring, så nu skal du spidse ører og holde tungen lige i munden.

Når du trykker på den røde knap, benytter du dig af en teknologi, der hedder Hbb TV, og det er denne, der er blevet opdateret.

Helt konkret har DR opdateret fra Hbb TV 1.1 til Hbb TV 1.5, og det er så her, at vi finder problemet.

For det er ikke alle smart-tv, som understøtter den nye version.

Det er især ældre smart-tv-modeller, der vil vise den hvide skærm, og det rammer, ifølge Rasmus Larsen, tusindvis af danskere.

Tager du bare et kig på DR's Facebook-side, vil du støde på et hav af personer, der har beklaget sig over, at de pludselig ikke kan bruge den røde knap.

En af dem er Kent Misfelt. En anden er Peter Tandrup Juhl Hankelbjerg.

»Det virkede fint, men pludselig kunne jeg ikke se de serier, jeg ellers så glædeligt ser. Det er da selvfølgelig enormt træls. Jeg kan ikke forstå det,« fortæller 35-årige Peter.

Peter Tandrup Juhl Hankelbjerg. Foto: Privatfoto Vis mere Peter Tandrup Juhl Hankelbjerg. Foto: Privatfoto

Da B.T. fortæller ham, at det især drejer sig om ældre tv, afbryder han.

»Ja, det har jeg også læst, og det er sgu da endnu værre. Jeg kan ikke se, hvorfor en opdatering skal gøre, at en fin app pludselig ikke virker efter en opdatering. Det er da vildt frustrerende,« siger han.

Over for B.T. erkender DR, at der har været problemer siden opdateringen.

Især folk med et Samsung-tv har været ramt.

'Det er blevet løst midlertidigt på kanalen DR Ultra, så hvis man starter Hbb TV via den kanal, vil det virke som før. Vi arbejder på at løse fejlen generelt,' skriver Kristian Waneck, centerchef for streaming hos DR, i en e-mail til B.T.

Han forklarer, at man kan tilgå DRTV via andre kanaler, indtil fejlen er rettet.

'Hvis man har problemer med sin Hbb TV-version af DRTV, skal man prøve at åbne den via DR Ultra, så får man den gamle version, der fungerer som normalt,' skriver han:

'De kan også tilgå DRTV på fjernsynet ad andre veje end Hbb TV, såsom et HDMI-kabel fra computer, et Apple TV, en PS4 eller en chromecast, indtil problemet er løst.'