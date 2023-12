Det er sket mere end en gang, at Kenn Meyerhoff ikke har været i stand til at fylde sin bil med brændstof i slutningen af måneden.

Det er dog ikke fordi, han mangler penge til benzinen. Det er der nemlig penge på kontoen til.

Det, der mangler, er penge til at dække de knap 1.000 kroner, visse tankstationer reserverer, når man vil tanke.

For når Kenn Meyhoff og andre kunder ikke har den sum penge på deres konto, bliver de blankt afvist ved brændstofpumpen.

»For – hvad jeg tror, der er cirka halvandet år siden – blev der kun reserveret 450 kroner, og hvis man så ville tanke for mere, skulle man sætte kortet i igen,« siger Kenn Meyhoff.

Den løsning passede ham bedre, for så stod han ikke pludselig med problemer, hvis kassen var ved at være tom hen mod slutningen af måneden.

Foto: Foto: Privat

»Jeg har været ude for, at jeg har været nødt til at gå hjem og finde knallerten, så jeg kunne komme på arbejde,« siger Kenn Meyhoff, der bor i Broager ved Sønderborg.

I Kenn Meyhoffs ideelle verden ville tankstationerne tage imod kontanter, for det kan han bedst lide at bruge.

Det er dog lovligt for ubemandede tankstationer kun at tage imod kort og også at reservere 1000 kroner på dit VISA eller Mastercard, som Kenn Meyhoff har oplevet det.

Han forklarer, at det med stigende omkostninger og penge til bleer og lignende ikke er alle familier, der har mulighed for at have ekstra på kontoen i slutningen af måneden.

Har du også undret dig over, at et større beløb er blevet reserveret på din konto efter en tankning af brændstof?

Og vil han hen til en betjent tankstation, som tager kontanter, skal han køre mellem 15 og 20 kilometer ekstra, hvis benzinen ellers rækker.

De nærmeste tankstationer, som Kenn Meyhoff vanligvis benytter sig af, er F24, OK og Ingo.

I et skriftligt svar fra F24 lyder det, at kunderne får reserveret 950 kroner, når de tanker med eksempelvis Mastercard.

Det kan de dog undgå ved at vælge en bemandet tank, hvor kunder kan betale med kontanter.

»Vi håber selvfølgelig, at generne er minimale for vores kunder, og man er altid velkommen til at kontakte vores kundecenter for eventuelt andre muligheder for tankning i området,« lyder det i et skriftligt svar fra kommunikationschef Marie Sheye Lund.

Hos konkurrenten Ingo oplyser man dog, at det faktisk er muligt for kunder som Kenn at vælge et mindre beløb end de 1000 kroner, der bliver reserveret.

»Fra 1. September 2023 har kunden selv kunnet vælge et lavere beløb. Det mindste beløb, kunden kan vælge, er 100 kroner,« lyder det i et skriftligt svar fra Chef for Ingo i Sverige og Danmark, Erika Johansson.

Hun oplyser desuden, at det er muligt på de fleste Ingo-stationer at betale med kontanter.

B.T. har også været i kontakt med OK, og de refererer til nogle udmeldinger fra tankstationernes brancheorganisation Drivkraft Danmark.

Her skriver brancheorganisationen, at man i overensstemmelse med forbrugerombudsmanden oplyser kunderne mere tydeligt om de penge, der reserveres, og at de også opfordrer bankerne til at betale kunderne deres reserverede penge tilbage hurtigt.

OK er dog ikke vendt tilbage inden deadline med svar på, om kunderne i dag kan vælge et mindre beløb end det, der ligger omkring de 1000 kroner, eller om det er en mulighed, de vil overveje.