En række kendte danskere er dybt skuffede over Ecco, efter skogiganten onsdag meddelte, at den agter at fortsætte salget fra sine 250 butikker i Rusland.

Ecco er en af efterhånden få vestlige selskaber i Rusland, som har valgt at fortsætte forretningen uændret, efter Ruslands brutale invasion af Ukraine.

Men det er en helt forkert beslutning at blive i Putins krigsførende Rusland, lyder det fra blandt andre den kendte mediemand og journalist Anders Lund Madsen og den kendte erhvervskvinde Stine Bosse. Det skriver Berlingske.

Anders Lund Madsen har taget konsekvensen og boykotter nu Ecco.

»Jeg har syv børn, og dét kommer til at svie,« skriver journalist Anders Lund Madsen i en besked til Berlingske.

Onsdag brød Ecco tre ugers radiotavshed. Topchef Panos Mytaros forklarede, at den danske skokoncern vil fortsætte salget fra sine 250 butikker i Rusland, primært af hensyn til sine russiske ansatte.

»En kerneværdi i vores kultur er, at vi tager os godt af vores ansatte. Det er det centrale for os, og det er hovedårsagen til, at vi bliver i Rusland,« sagde Panos Mytaros til Berlingske onsdag.

I et interview med Finans.dk samme dag sagde Panos Mytaros, at Ecco ikke ønsker at agere politisk.

»Vi tager som koncern ikke del i politik, men følger alle regler,« lød det fra Ecco-bossen.

Overfor Berlingske uddybede han:

»Vi er ikke her for at have en holdning til, om kemiske våben er værre end raketter eller noget andet.«

Det var hovedet på sømmet for Anders Lund Madsen.

Anders Lund Madsen. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Anders Lund Madsen. Foto: Thomas Lekfeldt

I hans optik tager man nemlig også et aktivt politisk valg ved ikke at ændre retning, når omverdenen ændre sig radikalt.

»Han siger det selv: 'Vi er ikke her for at have en holdning til, om kemiske våben er værre end raketter eller noget andet.' Lige præcis dét ER jo en holdning. Og den koster min sympati,« understreger Anders Lund Madsen over for Berlingske.

Også erhvervskvinden Stine Bosse har købt sine sidste Ecco-sko.

»De var ellers så gode at gå i. Men nej tak,« skriver hun på Twitter.

En anden prominent erhvervsprofil, Jonathan SH Nielsen, der er formand for kapitalfondenes brancheorganisation Aktive Ejere, langer også hårdt ud efter Ecco på Twitter.

»Jeg har købt mine sko ved ecco shoes i mindst 20 år, skal jeg virkelig til at skifte mærke, fordi I insisterer på at blive på det fascist-russiske marked?! Tag løbeskoene på og kom ud derfra,« skriver han.

Ecco oplyser, at virksomheden agter at blive i Rusland, indtil den danske regering eller EU måtte vedtage nye sanktioner, der ikke gør det muligt at blive i Rusland.