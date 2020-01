Det nye år er over os, 10’erne er forbi - og vi har så småt vænnet os til at skrive 2020 i stedet for 2019.

Et nyt år betyder for mange mennesker, at der skal ske noget nyt; om det så er en ny livsstil, nyt job eller måske en ny bolig.

Det sidste er sandsynligvis tilfældet for den populære tv-vært Heidi Frederikke Sigdal: I hvert fald har hun og husbonden; journalist og tidligere tv-vært, Anders Sigdal, netop sat villaen i Hareskovby i Værløse til salg. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Parret købte det 150 kvadratmeter store, nybyggede hus tilbage i efteråret 2017. Dengang gav parret 5,7 millioner kroner for villaen, der har udsigt til skov og sø.

Nu - lidt over to år senere – er den til salg igen, hvor du kan købe boligen for lige knap 6,3 millioner kroner.

Foto: Nybolig Værløse - Andreasen & Terman Vis mere Foto: Nybolig Værløse - Andreasen & Terman

Huset beskrives af mæglerfirmaet Nybolig Værløse - Andreasen & Terman som et familiehus med store opholdsrum og opdelt børne- og forældreafdeling af mæglerfirmaet

Boligområde i opsving

Den københavnske forstad Værløse har gennem længere tid oplevet et opsving i huspriserne, der siden 2012 kun er steget.

Sidste år pungede køberne således i gennemsnit op med lige over 32.000 kroner pr. kvadratmeter for en af villaerne i området – det er over 1.000 kroner mere, end de betalte i 2018. Det viser tal fra Boliga.dk.

Hvis du skal købe tv-værtens hus, som stod færdigt på adressen i 2016, er det til en kvadratmeterpris på lige under 42.000 kroner.

Mange kender nok især Heidi Frederikke Sigdal fra hendes værtstid på TV 2 Sporten, hvor hun arbejdede i ti år. I dag står det lidt mindre på fodbold og mere på tidlige morgener i Tivoli, hvor hun siden 2016 har siddet i værtstolen, når Go’ Morgen Danmark ryger over skærmen.

Anders Sigdal har også gjort sig som sportsvært blandt andet hos TV2. I dag arbejder han for Unibet, hvor han også dækker sport - deriblandt golf.

Se tv-parrets villa her