'Maden er én lang kavalkade af de tarveligste råvarer og præfabrikata, byen har at tilbyde.'

Den kendte restaurant Hansens Gamle Familiehave skal i Berlingske kigge langt efter rosende ord fra madanmelder Søren Frank, der kun kaster en ud af seks stjerner af sig.

Det er med gloser som 'vi er med andre ord helt nede at skrabe bunden, helt dernede, hvor det giver mening at tale om gastronomisk forbrydelse' og 'jeg tror aldrig, jeg har fået en hønsesalat, som smagte af så lidt', at Søren Frank i Berlingske beskriver sin madoplevelse af den kendte restaurant Hansens Gamle Familiehave, hvor Søren Frank lagde vejen forbi for at nyde noget smørrebrød.

Men at Søren Frank nød sin oplevelse ville i den grad være synd at sige.

Besøget bød blandt andet på 'remoulade fra helvede' og en 'fiskefilet, der smagte underligt af kage', som den 'søde og ubalancerede remoulade' kun fik til at smage værre.

Den fik ikke for lidt, da Søren Frank lagde vejen forbi Hansens Gamle Familiehave.

Men den kritik tager John Christensen, ejer af Hansens Gamle Familiehave, ganske stille og roligt, da B.T. ringer til ham.

»Ud af 50.000 besøgende vil der altid være nogen, der har en anden mening,« lyder det fra ejeren. Og en anden mening end ejeren, det har Søren Frank vist i den grad.

John Christensen, ejer (tv) og teatermanden Finn Basel. John Christensen forstår ikke, at Søren Frank gav tjeneren drikkepenge, hvis han var så utilfreds. Foto: Nanna Kreutzmann

Ifølge den kendte madanmelder er tomaterne bedst her i august, men end ikke det mestrede restauranten at lægge på den – for at bruge Søren Franks egne ord – 'afblegede og pivsede sild,' der ankom på et 'næsten frossent stykke rugbrød.'

Det er dog ikke kun maden, der får hårde ord med på vejen fra Søren Frank, der i sin anmeldelse kaster ord som 'kortfattet' og 'kontant' efter tjeneren.

Den kritik møder ejer John Christensen med undren.

»Jeg kan ikke forstå, at Søren Frank gav drikkepenge til tjeneren, hvis han var så utilfreds,« lyder det fra manden bag Hansens Gamle Familiehave.

Er man frisk på at prøve en omgang 'modbydelig, fade mayonnaise,' som Søren Frank beskriver det som i sin anmeldelse, så kan man besøge Hansens Gamle Familiehave i København på Frederiksberg.

Sammen med Krøgers Familiehave og M.G. Petersens Familiehave betegnes Hansens Gamle Familiehave som De Små Haver.