Endnu et besøg fra Fødevarekontrollen har resulteret i en sur smiley til den mexicanske restaurant Vaca i Reberbanesgade.

Kontrolbesøget blev foretaget 15 december, og her var der nok at tage fat på.

Af kontrolrapporten fremgår det blandt andet, at der ikke er tilstrækkeligt med håndvaske, hvor der både er koldt og varmt vand.

Det var et af de forhold, der gjorde, at restauranten 19. oktober blev politianmeldt, og forholdet var altså ikke bragt i orden, da fødevarekontrollen var forbi i december.

Ifølge kontrolrapporten var vasken overtrukket med plastfilm med teksten do not use, service coming this week, men restauranten kunne ikke fremvise dokumentation for, at der var en aftale om reparation af håndvasken.

Desuden kunne fødevarekontrollen ligesom ved forrige besøg konstatere, at restauranten ikke kunne fremvise dokumentation for nedkøling af fødevarer, der er en del af en restaurants egenkontrol.

Og som om det ikke var nok, stod en bagdør åben ved kontrolbesøget, og derfor har restauranten fået indskærpet, at de skal lave passende foranstaltninger for at forhindre, at skadedyr kan slippe ind i restauranten.

Samme forhold blev også sanktioneret ved et kontrolbesøg 27. juli.

De tre forhold har resulteret i en bøde på 30.000 kroner til restauranten.

Men i følge ejeren af Vaca-kæden, der har restauranter i både København og Odense er kontrolrapporten et udtryk for chikane.

»Der er indsendt klage på alle tre punkter, da vi ikke er enige i dem. Der er tale om direkte chikane fra kontrollantens side, som bevidst ønsker at finde fejl,« skriver ejer af kæden Morten Hansson i et skriftligt svar til B.T.

Videre fortæller han, at den pågældende medarbejder, der var til stede ved kontrollantens besøg, kun snakker engelsk, og at kontrollanten ikke forstod engelsk.

Morten Hansson ejer også Karma Sushi-kæden. Også her har restauranterne haft udfordringer med besøg fra Fødevarestyrelsen.

Her kunne fødevarekontrollen ved et besøg 2. november konstatere, at der både var indtørrede madrester og spindelvæv i restauranten Ved Stranden i Aalborg. Det resulterede i en politianmeldelse.