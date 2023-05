Jesper Nielsen er kendt fra 'Hammerslag' og 'I hus til halsen' – og så har han sideløbende haft en ejendomsmæglerforretning.

Men den del har set bedre år end 2022.

Fra 2019 havde han og Nykredit Mægler et samarbejde om selskabet Jesper Nielsen Franchisegiver A/S, men Nykredit valgte i 2022 pludselig at fyre ham fra selskabet og overtage ledelsen i Jesper Nielsen-kæden fuldt ud. Siden skiftede de også navnet til &Living uden noget spor af Jesper Nielsens navn.

Og hvor 2022 begyndte med forventninger om et overskud i Jesper Nielsen Franchisegiver kom det langt fra til at gå sådan, har det nu vist sig.

Det skriver Finans.dk.

&Living har nemlig præsenteret et regnskab for 2022 med et uventet stort tab, der løber helt op i 4,5 millioner kroner.

»Navneskiftet, fratrædelsesgodtgørelse til den tidligere direktør og andre ikkeordinære omkostninger har påvirket omkostningerne i selskabet i negativ retning,« står der i regnskabet.

Ifølge Finans.dk er det ikke muligt at se, præcis hvor stor en fratrædelsesgodtgørelse Jesper Nielsen fik, men personaleomkostningerne i regnskabet er steget med 1,4 millioner kroner om året i forhold til året før.

Det kom ud af det blå, da Nykredit Mægler fyrede Jesper Nielsen. Og det skyldtes angiveligt »uforenelige forskelle« mellem ledelserne, lød det.

»Samarbejdet mellem Nykredit Mægler og Jesper Nielsen har klarlagt, at der er uforenelige forskelle på de ledelsesmæssige værdier mellem de to selskaber. Det er baggrunden for, at vi har valgt at stoppe samarbejdet,« sagde Peter J. Mattsen, direktør i Nykredit Mægler, dengang.

Til B.T. sagde han:

»Nykredit og jeg har ikke været enige om en række ledelsesmæssige forhold. [ …] Som følge af aftalen er jeg underlagt en tavshedsklausul, hvilket betyder at jeg ikke har yderligere kommentarer.«

I begyndelsen af 2022 kunne Ekstra Bladet i flere artikler fortælle, at flere af Jesper Nielsens mæglerforretninger var blevet udsat for hærværk. Flere forretninger fik smadret ruder på deres facader.

Samme medie skrev også historier om, at han skulle have blevet meldt til bagmandspolitiet, da Erhvervsstyrelsen ikke mente, at loven om hvidvask var blevet overholdt i Jesper Nielsen-kædens butikker.