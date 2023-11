HelloFresh-aktien er blevet kastet ud i sit største fald nogensinde.

Aktien i den tyske madleveringsgigant falder op mod 23 pct. i torsdagens aktiehandel.

Det er ifølge Sydbank det største kursfald, siden selskabet, der har specialiseret i at bringe mad ud, gik på børsen.

Det har savet milliarder af børsværdien af det tyske selskab. Selskabet havde før børsåbningen en markedsværdi på 3,5 mia. euro. HelloFresh har nu en markedsværdi på godt 2,7 mia. euro svarende. Der er med andre ord blevet udslettet aktionærværdi for næsten 6 mia. kr.

Det er konsekvensen af, at HelloFresh er kommet med en såkaldt profit warning, hvor selskabet forbereder investorer og analytikere på, at HelloFresh får sværere ved at tjene så mange penge i år, som det har stillet investorerne i udsigt.

HelloFresh har nedbarberet budet på dets salgsvækst, altså hvor meget salget vil vokse i år. HelloFresh forventer nu en salgsvækst i spændet 2-5 pct. mod tidligere 2-8 pct. Det sker blot tre uger efter, at selskabet har fremlagt regnskab for selskabets tredje kvartal.

HelloFresh er ramt af udfordringer på det amerikanske marked, hvor de tjener færre penge i en tid, hvor omkostningerne er skudt i vejret.

HelloFresh forventer, at udfordringerne er begrænset til 2023, og at de derfor ikke vil være ramt i 2024.

HelloFresh er faldet mere end 37 pct. i løbet af de seneste 12 måneder.