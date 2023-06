For 17. gang i træk har det kendte kurhotel Skodsborg ved Øresund underskud i årsregnskabet for 2022.

Det firestjernede hotel har nemlig et underskud på hele 7.880.909 kroner efter skat. Det skriver Finans.

Ifølge den administrerende direktør for Kurhotel Skodsborg A/S, Susanne Åberg, er det især de stigende energiomkostninger, der spiller ind på resultatet. Samtidig har øget omkostninger til vikarer og øgede leverandør- og råvarepriser også trukket i en negativ retning.

»Årets resultat vurderes at være mindre tilfredsstillende, men på baggrund af flere positive månedsresultater acceptabelt under de givne rammebetingelser,« lyder det i ledelsesberetningen.

Det betyder, at Augustinus Fonden, der ejer hotellet, endnu en gang må stille sig tilfreds med et hotel, der bløder penge.

I 2019 måtte fonden faktisk tilføre hele 42 millioner kroner til hotellet for at undgå, at egenkapitalen gik i minus.

Der er dog fremgang i virksomhedens regnskaber. For i 2021 lød underskuddet på 9,3 millioner kroner efter skat, hvilket er cirka 1,5 millioner mere end i 2022.

Skodsborg Kurhotel blev grundlagt i 1898 og har siden 1992 været ejet af Augustinus Fonden.