Selvom 2020 på mange måder har været et udfordrende år, så er det også året, hvor den kendte komiker Omar Marzouk fik solgt sin millionvilla på Frederiksberg.

Den garvede komiker, der har flere onemanshows under bæltet - blandt andet Krig, Terror og andre sjove ting - har ellers forsøgt at sælge det 219 kvadratmeter store hus siden 2018.

Men nu - efter blot en måned tilbage på markedet - kan Marzouk vinke farvel til adressen efter mere end 10 år.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Komikeren købte nemlig hjemmet - der har seks værelser - i den mondæne københavnerkommune tilbage i 2010.

Dengang gav han 6,5 millioner kroner for huset, hvorimod hammerslaget i år lød på 13,8 millioner kroner. Det oplyser Mikael Stagegaard Grenés, der er indehaver af mæglerforretningen MMLiving, som har solgt boligen.

Udenom markedet

Den måneds tid, som Marzouks hus fik lov til at være til salg denne gang, var modsat de andre gange ikke på det offentlige boligmarked, men solgt som et ”skuffesalg” uden annoncering på hverken mæglerenes hjemmeside eller boligsites - en ganske bevidst taktik.

Det fortæller ejendomsmægleren Mikael Stagegaard Grenés:

»Boligen har tidligere været til salg to gange, derfor tænkte vi, at salget skulle gribes anderledes an, og det er vi er lykkedes med. Kunderne, vi har haft ude og kigge på huset, har vi primært fundet gennem netværk, samt Facebook- og Instagram-annoncering,« siger han til Boliga.dk.

Den endelige salgspris på 13,8 millioner kroner - hvilket er over dobbelt så meget som købsprisen, som EB.dk også pointerer - betyder, at komikeren kan glæde sig over at have fået lige over 63.000 kroner for hver eneste kvadratmeter i murstensvillaen fra 1886.

Det er endda endnu højere end gennemsnittet i landets dyreste boligområde: I den eksklusive kommune Frederiksberg har villakøberne indtil videre i 2020 i gennemsnit givet en kvadratmeterpris på 59.800 kroner - hvilket er næsten ni millioner kroner for et familiehus på 150 kvadratmeter.

Omar Marzouk vendte tilbage til comedy-scenen i starten af året med showet Afdanskningsbal efter fem år med andre projekter.

Se komikerens hus her.