De gamle arbejderhuse, der sirligt ligger række på række i Farimagsgade-kvarteret i København er nogle af de mest populære og let genkendelige boliger i hovedstadsområdet.

Journalist og tidligere politisk redaktør på Politiken, Jesper Thobo-Carlsen, har netop sat sit af slagsen til salg.

Københavner-hjemmet spreder sig over flere plan og byder på 137 kvadrater bolig, det oplyser Boliga.

For at købe Jesper Thobo-Carlsens hus, skal du slippe 9.995.000 kroner - det svarer til 72.956 kroner pr. kvadratmeter.

København Ø er da også et af landets dyreste områder at købe bolig i. Sidste år blev husene ifølge tal fra Boliga* solgt til en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 62.462 kroner - hvilket altså vil sige, at Thobo-Carlsens hus er noget dyrere end gennemsnittet for området.

Fra arbejderboliger til liebhaver-hjem

Voldmestergade, som huset ligger i, er en af de rækker, der først blev bygget tilbage i 1873. Det var Arbejdernes Byggeforening, der opførte rækkehusene for at sikre sunde og hygiejniske boliger til arbejderne.

Dengang boede der typisk to eller tre familier i hvert hus. I dag er området - med sin placering ved søerne i København - blevet forvandlet til et liebhaverkvarter.

Der er da også mange prominente danskere, der har boet i husene gennem tiden.

Lige fra krimi-dronningen Sara Blædel til komiker Thomas Warberg.

Jesper Thobo-Calrsen var politisk redaktør på dagbladet Politiken frem til sommeren 2016.

Inden da var han Berlin-korrespondent for Berlingske. I dag er han journalist på Politiken Udland.

Se rækkehuset her