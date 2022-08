Lyt til artiklen

Virksomheden, der står bag en række butikker i København og en enkelt i Aarhus, blev stiftet af Thor Thorøe, som også står bag iskæden Paradis i 2012.

Den danske virksomhed Social Foodies, der er bedst kendt for is, men tilbyder alt fra flødeboller til nødder, kæmper for at holde sig oven vande.

De er gået i rekonstruktion efter flere år med negativ egenkapital og milliontab.

Det skriver Finans.

En rekonstruktion skal i samarbejde med kreditorerne og skifteretten rette op på økonomien i et kriseramt selskab. Det kan ske ved, at dele af selskabet sælges fra, eller at selskabets gæld bliver udskudt eller nedsat.

»Der er faktisk en sund og overskudsgivende drift lige nu, og Social Foodies har et stærkt brand med fantastiske produkter og masser af kunder,« siger advokat Nicolai Dyhr, der er indsat som rekonstruktør for virksomheden, til Finans.

Han tilføjer, at han er ved at undersøge, hvad der har ført til, at virksomheden er endt i en rekonstruktion.

Social Foodies regnskab for 2021 viste et underskud efter skat på 3,2 millioner kroner, som gjorde egenkapitalen negativ med over fem millioner. Selskabets revisor rejser tvivl om virksomhedens fortsatte drift, skriver Finans.

På deres hjemmeside fremgår det, at de har planer om at udvide i Danmark og Europa.

