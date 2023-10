Michael Sehested, som er ejendomsinvestor og tidligere direktør i den børsnoterede ejendomsgigant Victoria Properties, er gået personlig konkurs.

Det skete i Skifteretten i Viborg i slutningen af august, skriver Børsen.

I Skifteretten var Micahel Sehested mødt op og havde indgivet en såkaldt egenbegæring, som betyder, at han erklærede sig selv for at være insolvent.

»Jeg har foretaget en investering, der ikke kom positivt ud,« siger Michael Sehested.

Han kan samtidig ikke sige noget konkret om fremtiden.

Michael Sehested fortæller dog, at han skal ordne nogle ting og samtidig skal sælge nogle ejendomme.

Når de er solgt, så kommer det til at være en ny situation, hvor han vil tage det derfra.

Der er opgivet en gæld på 47 millioner kroner i konkursdokumenterne.

Sehested er fortsat ansat som rådgiver hos erhvervsmæglerselskabet CBRE.

Sehested er oprindeligt uddannet statsaut. ejendomsmægler og valuar.

I perioden fra 1985 til 1991 var han medejer af Nybolig Djursland, hvorfra han skiftede til et job som senior consultant og salgsdirektør i Eriksen Erhverv A/S, hvor han var frem til 1996, skriver Berlingske.

I december 2006 valgte Michael Sehested at stoppe som erhvervsmægler – ved at lade sit firma indlemme i Victoria Properties A/S med ham selv som administrerende direktør og aktiv medinvestor, primært med blikket rettet mod tyske ejendomme.