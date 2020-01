Den mangeårige tv- og radiovært på DR Sara Bro har søndag lagt et opsigtsvækkende billede på det sociale medie Instagram.

Et billede, hvor hun kun er iført bikini.

Og det er der en helt særlig grundt til.

Sara Bro vil gerne inspirere sine følgere til at vise kroppen frem på samme måde.

’Selvom de 37 kilo jeg tog på i løbet af mine 2 graviditeter var baseret på daglige kolde flaske colaer og daglige iceblends med pariserlinser, så gennemgik min krop også en forvandling som ikke handler om kilo, men om forandring. Kejsersnit, strækmærker, amning, behovsudsættelse, ansvar, hormoner, perspektiv’ skriver Sara Bro, og fortsætter:

’I spejlet så jeg en fremmed person, med mit ansigt på. Selv mine tanker var fremmede for mig. Det har taget mig lang tid at acceptere mig selv som mor. Jeg vil gerne sige at jeg er kommet helt over det og gir 0 fucks, men jeg blir stadig nogle dage ligeså chokerede som mine surfcamp venner over at jeg har 2 børn, og lidt genert over fx at ha bikini på’.

’Hvis vi allesammen viser vores kroppe som de er, så er der ingen der skal spekulere over om de tør ha bikini på. Det jeg prøver at gøre’.

Det er ikke første gang, Sara Bro lægger et billede op på Instagram af sig selv uden særlig meget tøj.

Tilbage i oktober 2019 lagde hun et billede af sig selv på Instagram, hvor hun ikke havde en trevl på kroppen.

Også i den forbindelse havde Sara Bro et helt klart formål med billedet: At inspirere folk til at have et naturligt og positivt forhold til deres krop.

I den forbindelse udtalte Sara Bro blandt andet til B.T.:

»Jeg bliver virkelig glad, når jeg kan se, at jeg inspirerer flere kvinder til at være stolte af deres krop. Det er min mission med opslaget. Og derfor bliver jeg glad, når jeg får beskeder fra mine instagram-følgere om, at jeg har forandret deres syn på dem selv.«