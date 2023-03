Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kendte danske webshop, dealsitet Dealhunter.dk, er gået konkurs.

Det sker til trods for, at virksomheden fire år i træk har givet overskud.

Det skriver Finans, som har oplysningen om konkursen fra Statstidende.

»Vi er i gang med en proces, hvor vi forsøger at afhænde det der nu kan afhændes, samtidigt med, at vi er ved at afdække mulighederne for at få det solgt,« siger kurator Albert Juul Digens til Finans og tilføjer, at virksomheden løb tør for likviditet.

Dealhunter.dk har siden et blodrødt regnskab for 2016/17 kæmpet for at holde sig oven vande, men nu har ejeren Peder Munk Antonsen måttet kaste håndklædet i ringen.

Dengang fik Dealhunter.dk et underskud på næsten fem millioner kroner. Siden har dealsitet skåret helt ind til benet med en vis succes – men det viste sig ikke at være nok.

De seneste fire regnskabsår har Dealhunter.dk leveret overskud, senest på 212.000 kroner. Men egenkapitalen var stadig negativ med et minus på knap 629.000 kroner viser regnskabet.

Heraf fremgår det også, at Dealhunter.dk kun havde én person ansat. Til sammenligning havde virksomheden ni ansatte i 2017.