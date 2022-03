Der er bare nogle ting, man ikke bliver inviteret med til.

For eksempel det drikkelag, som Berlingskes kendte madanmelder, Søren Frank, blev inviteret til for nylig af en hemmelig og usædvanlig gavmild donor.

En tirsdag aften klokken 20.22 tikkede der en sms ind på Sørens Franks telefon fra topvinhandleren Jørgen Krüff fra L'Esprit du vin i Snaregade i det indre København, skriver Søren Frank i Berlingske.

Søren Frank fornemmede med det samme, at der var noget stort under optræk.

Hans næse svigtede ham ikke.

Krüff inviterede på vegne af en hemmelig donor på en smagning af vindronningen Lalou Bize-Leroys vine fra Domaine Leroy og D’Auvenay i Bourgogne.

Den slags vine kan man ikke købe i supermarkedet eller hos almindelige vinhandlere.

Det er guldrandede samleobjekter, hvor en enkelt flaske hurtigt løber op i over 100.000 kroner.

Vinekspert og madanmelder Søren Frank. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Donoren af de sjældne og uhyre dyre dråber har betinget sig, at hans identitet ikke må nævnes.

»Han vil gerne være diskret. Han risikerer jo at få indbrud, når man har den slags flasker liggende i sin vinkælder,« siger Søren Frank til B.T.

Overfor B.T. vil Søren Frank dog godt røbe, at der er tale om en dansker, og at det ikke er rigmanden Lars Seier Christensen.

Diskretionen handler formentlig også om, hvordan det bliver modtaget ude ved kakkelbordene, når man på enkelt aften drikker vin for en million kroner, siger Søren Frank med henvisning til mails, han efterfølgende har modtaget fra læserne.

Blandt andre denne:

'Kære Søren, hold kæft hvor er det sygeligt og vulgært – uanset hvem, hvad og hvor de penge kommer fra til jeres høviske vinaften … det er sgu for meget – I burde skamme jer, og det er simpelthen at pisse på folk med almindelige indkomster og en varme- og elregning, der eksploderer for almindelige danskere.'

Søren Frank mener, at det er en unfair og nuanceret kritik.

»Det kan godt være, at folk synes, at det er noget svineri at drikke vine til en pris, hvor en enkelt slurk koster tusind kroner. Donoren kan ikke lide at føre sig frem, måske netop på grund af denne årsag,« siger Søren Frank.

Donoren har ifølge Søren Frank købt vinene for år tilbage for omkring en tyvendedel af den nuværende markedspris, som er stukket helt af, efter den voksende kinesiske overklasse er begyndt at købe stort ind af de dyreste europæiske vine.

»Han havde to valg. Han kunne drikke dem eller sælge dem. Han havde købt dem for at drikke dem på et tidspunkt, og så inviterede han nogle, som han ved forstår vinene, at dele oplevelsen med. Det, synes jeg, egentlig er meget sødt gjort af ham,« siger Søren Frank.

Og det var en stor oplevelse, fortæller Søren Frank.

Der var tale om otte flasker stor Bourgogne, som skulle smages for at fejre Bourgogne-legenden Lalou Bize-Leroys 90-års fødselsdag den 3. marts.

Donoren var selv med til smagningen, som fandt sted på vinlegendens fødselsdag på den mondæne Søllerød Kro nord for København.

Søllerød Kro. Foto: Thomas Lekfeldt

Udover donoren, Søren Frank og Jørgen Krüff var der fem andre i selskabet. Altså en flaske til hver.

Bandt andre den danske vinmager Peter Sisseck, som fløj til begivenheden fra Spanien, hvor han står bag landets dyreste vin, Pingus.

Selskabet fik tildelt kroens bageste lokale, hvor det kunne sidde i diskret afstand til kroens øvrige gæster.

I køkkenet havde kokkene gjort deres yderste for at matche de dyre dråber med blandt andet rå mængder trøffel og pighvar.

Store trøfler ledsagede de dyre vine. Foto: Anne Bæk

Efter at have varmet ganerne op med champagne og trøffel begyndte smagningen med to flasker hvidvin.

Den ene, en 2009 puligny-montrachet fra marken En la Richarde, står til 90.000 kroner, og hvis man har overskud på kontoen her i marts, kan den stadig fås hos L’Esprit du Vin.

Selskabet råhyggede sig gennem de dyre dråber og sluttede med le grand final i form af en årgang 2002 Clos de la Roche.

Det var nærmest en orgastisk oplevelse, siger Søren Frank.

»Det kan måske lyde lidt plat. Men det er en vin, som får det til at sitre helt ned i fødderne. Det er den ultimative Bourgogne. Du mærker en energi i kroppen, som du sjældent oplever. Den har en helt anden dimension end bare rødvin.«

Prisen på flaskerne var ikke et tema den aften på Søllerød Kro.

»Det var oplevelsen, der var i fokus. Vinene åbnede minder, og vi talte stort set kun om vinoplevelser. Det havde forstyrret oplevelsen at tænke på, hvad det kostede at spilde tre dråber.«