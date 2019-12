Kødet fra de fritgående himmerlandske køer var i virkeligheden fra Ungarn, de 'hjemmelavede fritter' kom fra en fabrik, og det økologiske kød var der heller ingen dokumentation for.

Den tilsynsførende fra Fødevarekontrollen havde gang i kuglepennen, da kontrollen i begyndelsen af december var forbi det populære burgersted i København Den Originale Burgerrestaurant.

Kæden, der tidligere i år var nominieret til Byens Bedste Burger 2019 i Berlingske, findes både på Østerbro og Vesterbro i København.

De to burgerbarer er populære hos hovedstadens kvalitetsbevidste burger-elskere, men nu har kædens restaurant på Vesterbro fået en sur smiley.

Det fremgår af en kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen fra 9. december.

På menukortet reklamerede Den Originale Burgerrestaurant blandt andet med, at det hakkede oksekød i deres burgere kom fra fritgående køer fra Himmerland. Fakturaerne på kødet viste sig dog at stamme fra Ungarn.

Gæsterne fik også at vide, at alle fritterne var hjemmelavede. Det konstaterede Fødevarekontrollen dog ikke var tilfældet.

Endelig kunne 'virksomheden ikke fremvise sporbarhed på økologisk hakket oksekød', selv om det fremstod, som om kødet var fra øko-køer.

Arkivfoto. Den Originale Burgerbars burgere indeholdt ikke kød fra fritgående himmerlandske køer, som det ellers fremfik af menukortet. Foto: Kristoffer Juel Poulsen Vis mere Arkivfoto. Den Originale Burgerbars burgere indeholdt ikke kød fra fritgående himmerlandske køer, som det ellers fremfik af menukortet. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Over for B.T. forklarer ejeren af Den Originale Burgerrestaurant, Christian Hammerum, at restauranterne indtil for et år siden kørte med kød fra fritgående køer fra Himmerland. Da slagteren ikke længere kunne levere det, skiftede de dog til hakket kød fra Ungarn.

De glemte bare lige at ændre det i menukortet, så restaurantens gæster har mulighed for at vide, hvad de putter i munden. Forglemmelsen skete, selvom restauranten kort forinden var blevet pålagt at ændre i deres menukort, fordi de ikke kunne fremvise dokumentation for, at oksekødet var økologisk.

»Det er pinligt. Jeg kan ikke sige andet. Det er en kæmpe tanketorsk, og det er mega pinligt. Jeg kan ikke andet end beklage og undskylde – kan ikke bortforklare det,« siger Christian Hammerum.

Også den usande påstand om, at alle fritterne er hjemmelavede, beklager ejeren.

Det er ikke noget, vi har gjort for at snyde nogen. Christian Hammerum

Han fortæller, at de fleste af restauranternes fritter rent faktisk er hjemmelavede, men da man tilføjede henholdsvis curly fries og sweet potato fries til menukortet glemte man – igen – lige at oplyse, at disse er fra frost.

»Jeg kan ikke andet end at sige, at det ikke er noget, der har været gennemtænkt. Det er ikke noget, vi har gjort for at snyde nogen,« siger Christian Hammerum og tilføjer:

»Der er ikke nogen, der er mere ked af det end mig.«

Ejeren oplyser samtidig, at menukortet er blevet rettet efter Fødevarestyrelsens besøg.

Kakelakker

Det, at der hos Den Originale Burgerrestaurant ikke var overensstemmelse mellem det, der stod på menukortet, og det, kunderne rent faktisk fik på tallerkenen, er ikke det eneste, som Fødevarekontrollen noterede i deres rapport.

Der blev nemlig også fundet døde kakerlakker på gulvet i restaurantens kælder.

Christian Hammerum fortæller, at restauranten er opmærksom på problemet og i seks år har haft et skadedyrsfirma tilknyttet, som kommer forbi næsten hver anden uge. Dog siger ejeren, at det er svært at komme problemet til livs, så længe alle naboer ikke forsøger at gøre det samme.

For hver af de to anmærkninger fik restauranten en bøde på 10.000 kroner og skal nu betale 20.000 kroner.