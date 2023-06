En henvendelse fra en forbruger har fået Fødevarestyrelsen til at rykke ud til Burger Shack på Frederiksgade i Aarhus Centrum.

Kontrolbesøget fandt sted 24. maj, og det faldt ikke ud til den aarhusianske burgerrestaurants fordel.

Fødevarestyrelsen konstaterede tværtimod, at rengøringen haltede i en sådan grad, at burgerrestauranten fortjente en sur smiley og bøde på 10.000 kroner.

Styrelsen skriver blandt andet i kontrolrapporten, at de fandt 'en samling af brune produktrester og pomfritter' mellem ved frituren.

Og på gulvet under frituren lå 'en pøl af olie på cirka 50 gange 50 centimeter'.

Fødevarestyrelsen skriver også, at der på gulvet under frituren var flere ledninger med 'fedtet brune belægninger', og på karmen under frituren sås 'en sort fedtet belægning'.

»På gulvet under køleenhed ses gamle produktrester. På oversiden af lågerne til tre af virksomhedens køleskabe ses en brun, fedtet aftørlig belægning. På en enkel hylde på en reol i virksomhedens baglager ses en rødlig, brun indtørret belægning,« skriver Fødevarestyrelsen og fortsætter:

»Under denne reol ses en mørk fedtet belægning på gulvet. I bunden af køleskab på 1. etage, ses røde løbere af ukendt materiale. På hylde, hvor virksomheden opbevarer olie, på første etage, ses en brun fedtet belægning.«

Foruden den sure smiley fik Burger Shack også en indskærpelse for mangelfuld mærkning og information, fordi restauranten ikke havde opsat skilt til forbrugerne om, at oplysninger om allergene ingredienser kan fås ved forespørgsel. Indskærpelsen medfører to gebyrbelagte, opfølgende kontroller.

Direktør i Burger Shack, Christian Tønnesen, skriver i en mail til B.T., at kontrollen skete midt i restaurantens travleste periode på dagen mellem klokken 17.30 og 19.

»Men uanset hvad, så er det selvfølgelig ikke godt nok, og vi gør alt overhovedet muligt for, at det aldrig sker igen,« skriver han.

Christian Tønnesen oplyser, at der er iværksat flere korrigerende tiltag siden besøget.

»Vores personale foretog med det samme en grundig hovedrengøring af hele restauranten. Dagen efter Fødevarestyrelsens besøg foretog vi en intern kontrol af restauranten, hvor ovenstående selvfølgelig var udbedret,« skriver han og fortsætter:

»Vi har siden også hyret vores eksterne rengøringsfirma ind til at foretage endnu en hovedrengøring. Herefter har vi foretaget endnu et internt kontrolbesøg, som også foregik uden anmærkninger.«

Burger Shack har seks restauranter fordelt rundt i landets største byer: København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Tilbage i 2020 røg Burger Shack ud i et kæmpe stormvejr, da Fødevarestyrelsen afslørede store hygiejneproblemer og lovbrud i kædens restauranter. Det resulterede i store udskiftninger på ledelsesfronten.

I 2021 blev Burger Shack opkøbt af restaurantkoncernen DiningSix, som har forsøgt at rebrande kæden og rette op på smileyhistorikken for at genvinde kundernes tillid.

B.T.s gennemgang af kædens nuværende samlede smileyhistorik viser, at to af burgerkædens i alt seks restauranter har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen.