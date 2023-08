»Sjovt som et par buler giver mere plads på kørebanen.«

Humoristiske slogans som ovenstående har gjort 'Lej et lig' kendt, men nu forsvinder 'ligene' fra de danske veje efter 28 år.

Motor-magasinet skriver, at konkurrenten Oscar Biludlejning har opkøbt Lej et lig.

Nu fortæller en af de to brødre bag Oscar Biludlejning, Dannie Patiño-Hansen til Finans, at det kendte 'Lej et lig'-brand bliver lagt i graven med overtagelsen.

»Vi kommer ikke til at føre Lej et lig-brandet videre. Det kommer til at blive opslugt af Oscar. Alle de gamle biler er ved at blive solgt. Det bliver egentlig bare en migration af afdelingerne og kundedatabaserne,« siger han.

Dermed forsvinder de gamle, slidte, men også billige udlejningsbiler fra Lej Et lig fra de danske veje, hvor bilisterne siden 1995 har kunnet støde på dem – og de humoristiske slogans.

Dannie Patiño-Hansen lover, at Lej et Ligs kunder fremover vil kunne leje biler til samme lave priser hos Oscar Biludlejning, og at der bliver tale om væsentligt nyere udlejningsbiler.

Han udelukker ikke, at Lej et lig-brandet bliver genoplivet på et tidspunkt.

Ifølge Leg et lig's hjemmeside overtog Oscar Biludlejning virksomheden 1. august.