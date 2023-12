Mange kunder skal til at finde sig et nyt sted at købe morgenbrød og kager fremover.

Bageren P.A. Andersen & Sønner er nemlig gået konkurs efter 124 år.

Mandag aften lukkede de otte butikker i blandt andet Horsens og Fredericia og. Den første butik lå i Vejle.

Det skriver P.A. Andersen & Sønner i en pressemeddelelse på Facebook.

Bageren skriver blandt andet:

»Vi har igennem tiden stået overfor og overvundet mange udfordringer, men desværre har de seneste års begivenheder placeret vores virksomhed i en uholdbar position. Eftervirkningerne fra covid-19-pandemien har medført en belastning på vores ressourcer, som kun er blevet yderligere udfordret af energikrisen, stigende råvarepriser og sidst men ikke mindst tabet af en stor kunde.«

Folkene bag kæden har dog ikke helt opgivet håbet for butikkerne endnu.

»Vi har igennem længere tid forsøgt at finde løsninger til en fortsat drift. Dette arbejde fortsættes i håbet om, at der kan findes en konstellation for en fremtidig drift af P.A. Andersen,« står der i pressemeddelelsen.

Men foreløbigt er det altså slut med morgenbrød og kager.